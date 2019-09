Comunicat de presa

Iti doresti si tu o masa cat mai simplu de pregatit, dar care sa aiba aportul necesar de energie si sa mai fie si sanatoasa pe deasupra? Stim ca suna prea bine pentru a fi adevarat, dar nu e imposibil. Tot ce trebuie sa faci e sa alegi cele mai bune ingrediente si mesele tale se vor transforma in adevarate oaze de sanatate.

Nu vorbim despre ingrediente exotice sau greu de gasit, dimpotriva. Este vorba despre linte si naut – doua ingrediente folosite inca din Antichitate, dar care in bucataria romaneasca au inceput sa fie des folosite abia de curand. Cercetatorii le numesc „alimente minune” atunci cand se refera la ele din punctul de vedere al beneficiilor pentru sanatate. Au si de ce, pentru ca proprietatile lor sunt cu adevarat incredibile. Descopera cateva dintre ele:

Cocktail de fibre si minerale

Lintea contine foarte multe fibre si minerale, printre care fier, magneziu, fosfor si zinc. Nici nautul nu se lasa mai prejos si are in componenta fibre, vitamina C, complexul de vitamine B, magneziu, calciu, fier, precum si multe alte saruri minerale. Mai mult decat atat, in 200g linte sau naut gasesti mai mult de jumatate din necesarul zilnic de fibre.

Stimuleaza digestia

Din pricina tuturor mancarurilor tip fast-food si a meselor luate mereu in graba, digestia noastra este semnificativ ingreunata. Fibrele din linte si naut sunt benefice pentru imbunatatirea digestiei si a tranzitului, prevenind constipatia.

Obtii silueta ideala

Regimurile de slabit adora lintea si nautul. Ambele au un continut moderat de calorii si datorita aportului bogat de fibre, mancarurile sunt mult mai satioase. Astfel, nu vei mai simti senzatia de foame sau nevoia de gustari intre mesele principale ore bune dupa ce ai mancat.

O inima mai sanatoasa

Beneficiile asupra sistemului cardiovascular, in cazul consumului de linte sau naut, sunt demult dovedite stiintific. Conform unui studiu realizat pe 16.000 barbati, leguminoasele duc la o reducere uimitoare a riscului de a suferi afectiuni cardiovasculare. Datorita continutului bogat de fibre, cele doua alimente ajuta la scaderea colesterolului din sange si la prevenirea aterosclerozei si a atacurilor cerebrale.



Oase mai puternice

Oasele tale vor fi mai protejate datorita fosforului din linte si a nutrientilor esentiali din naut. Consumul regulat ajuta la cresterea densitatii osoase si la reducerea riscului de osteoporoza.

Perfecte pentru dieta vegan/vegetariana

Datorita continutului ridicat de proteine, atat lintea, cat si nautul pot inlocui cu success carnea. Ele sunt printre preferatele vegetarienilor ca alternative in retetele cu carne (musaca de cartofi cu linte, burgeri cu chifletele din naut si multe altele). Cand vei gusta, nici nu iti vei da seama de diferenta!

Inca mai stai pe ganduri? Exista o multime de retete, care mai de care mai gustoase, pe care le poti incerca, de la supe, la humus si pana la mancaruri traditionale. O sa vezi, de indata ce vei incepe sa simti beneficiile acestora, nu va mai trece nicio saptamana fara sa consumi alimentele minune!

Foto fr si main: By Elena Hramova /Shutterstock

Vizionare placuta