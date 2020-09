Comunicat de presă

Asociația MaiMultVerde, cu sprijinul Primăriei Orașului Zimnicea a finalizat procesul de amenajare a Plajei Cheson din Zimnicea, care a fost transformată într-un spațiu de petrecere a timpului liber. Amenajarea cuprinde zone de agrement, de colectare separată a deșeurilor și de informare cu privire la efectele poluării cu plastic a apelor Dunării.

Acțiunea face parte din proiectul „Cu Apele Curate”, o inițiativă Lidl România și MaiMultVerde, derulat în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) și Bloc 0. ca. Proiectul este un apel la implicare în combaterea poluării cu plastic a apelor Dunării și se adresează atât membrilor comunităților, cât și autorităților publice din orașele riverane.

Proiectul propune o serie de exemple de bună practică, soluții concrete de prevenire și de reducere a poluării cu plastic, cum ar fi: acțiuni de ecologizare, instalarea de bariere plutitoare pentru colectarea deșeurilor din apă, desfășurarea de campanii de conștientizare pe tema poluării cu plastic, realizarea de picturi murale și amenajarea spațiilor aflate în apropierea malurilor Dunării pentru a evita ca deșeurile abandonate să mai ajungă în ape.

În urma intervențiilor realizate, a fost marcată zona de intrare pe plajă, cu rolul de a oferi imaginea unui spațiu amenajat și nu abandonat. Totodată, au fost create spații speciale pentru colectarea separată a deșeurilor și pentru activități specifice petrecerii timpului liber – masă de picnic, șezlonguri, gradene, teren de volei, masă de ping-pong.

În plus, a fost amenajat un modul cu rolul de vestiar exterior pentru plajă. Iar pentru cei care ajung la plajă cu bicicleta, există o zonă pentru parcarea acestora, care poate fi folosită și ca loc de relaxare.

Proiectul este realizat de biroul Atelier Ad Hoc Arhitectura.

Pe lângă amenajarea propriu-zisă, acest tip de activitate își propune să coaguleze comunitatea locală în jurul problemei comune a poluării cu plastic, cultivând astfel responsabilitatea socială și respectul pentru natură. Panourile informative fac trimitere la soluțiile de reducere a deșeurilor din plastic, la modul corect de realizare a colectării separate, precum și la sancțiunile aplicate în cazul abandonării deșeurilor la întâmplare. Locul va fi folosit atât de locuitorii orașului Ziminicea, cât și de membrii grupului local de inițiativă din oraș.

Doru Mitrana, Președinte al Asociației MaiMultVerde, spune: „Am descoperit că există o mulțime de locuri frumoase pe malurile Dunării, care, din păcate, nu sunt fructificate la adevăratul potențial și nu sunt exploatate suficient de bine, astfel încât oamenii să se bucure de ele. În cadrul proiectului «Cu Apele Curate» am agreat și planificat o serie de amenajări de bună practică ce vizează malurile Dunării. Am implementat un proiect similar anul trecut la Giurgiu și am continuat anul acesta la Zimnicea, pe plaja Cheson. Avem deja în plan să creăm astfel de spații de agrement la Cernavodă și Turnu Măgurele.”

Petre Pârvu, Primarul orașului Zimnicea: „Plaja Cheson este unul dintre cele mai populare locuri de întâlnire și de divertisment în aer liber, mai ales pe timpul verii. Mă bucur că putem să le oferim de acum locuitorilor, dar și vizitatorilor orașului Zimnicea un spațiu modern de recreere, de unde pot să admire și să se bucure de apele Dunării. Pentru că Dunărea este parte din identitatea noastră, prin amenajarea acestei zone dorim să atragem atenția asupra importanței protejării resurselor naturale și combaterii poluării cu plastic a apelor. De aceea, ne-am alăturat cu inima deschisă și ne-am luat angajamentul de a sprijini în continuare orice demers care are acest scop nobil de a ne păstra apele curate.”

George Marinescu, arhitect la biroul Atelier Ad Hoc Arhitectura, spune: „Plaja Cheson este un spațiu-resursă important pentru orașul Zimnicea și satele din împrejurimi, fiind un loc accesibil multor categorii sociale. În astfel de spații neplanificate, regulile rămân difuze, ceea ce contribuie la atractivitea lor, dar care lasă multe aspecte nereglementate ce devin acaparatoare (parcarea mașinilor) și nesustenabile (lipsa pubelelor pentru colectarea separată a deșeurilor). Proiectul-pilot consolidează caracterul deschis și inclusiv al spațiului printr-o serie de echipamente destinate activităților colective, fiind o bună oportunitate de co-gestionare a unui spațiu public între administrație, organizații non-guvernamentale, antreprenori locali și comunitate.”

„Cu Apele Curate” este un program susținut de Lidl România, ce contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea design-ului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

* Organizatorii invită publicul să se bucure de noul spațiu amenajat, însă chiar dacă este vorba despre o zonă în aer liber, încurajează spiritul civic și atrag atenția asupra importanței respectării cu strictețe a măsurilor de siguranță, de distanțare față de alte persoane și a normelor de igienă.