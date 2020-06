Starcom România a realizat, în primul trimestru al acestui an, un nou studiu parte din seria Human Graph Experience – Tech Kids powered by Starcom - care oferă noi informații în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor electronice de către copii, pre-adolescenți și adolescenți, cu vârste până în 18 ani. Studiul analizează relația dintre copii și tehnologie, oferind informații despre abilitățile lor digitale, tipurile de jocuri preferate, principalele activități online și cele mai accesate aplicații de către aceștia.

Copiii și utilizarea dispozitivelor

Încă de la cele mai mici vârste (0-3 ani), copiii intră în contact și folosesc dispozitive de tip smartphone. Astfel, până ajung la maturitate aceștia devin experți în ceea ce privește funcționalitatea acestor dispozitive. În timp ce categoria de vârstă 0 - 3 ani intră în contact cu smartphone-ul cel mai des, prin intermediul părinților (78%), observăm că posesia și utilizarea tabletelor crește o dată cu intrarea acestora la grădiniță, iar din gimnaziu încep să utilizeze laptop sau computer personal.

Foto: By Liderina /Shutterstock

1 din 4 copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, din mediul urban, dețin în prezent o consolă de jocuri.

“Dacă până acum 10-15 ani ideea de copilărie nu era cu mult diferită în ceea ce privește activitățile de recreere între generații, în prezent putem vorbi de un val de generații mult mai avansate și mult mai conectate cu tehnologia. Încă din primii ani de viață, un copil intră în contact cu diverse dispozitive electronice (smartphone, tabletă, etc.), ajungând astfel până la maturitate să cunoască și să utilizeze aceste dispozitive mult mai bine comparativ cu proprii părinți. Tehnologia este un fenomen care crește semnificativ de la an la an și a cărei evoluție o urmărim în cadrul mai multor categorii de vârstă și segmente de consumatori. Se poate observa o tendință tot mai accentuată de digitalizare și tehnologizare a activităților zilnice”, a declarat Andreea Zanfir, Starcom Consumer Strategist.