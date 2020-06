Comunicat de presă

Alianța România Fără Orfani (ARFO) lansează campania “Adopția este iubire” cu ocazia zilei de 2 iunie – Ziua Națională a Adopției. Campania este derulată prin intermediul site-ului www.ziuaadoptiei.ro și își propune să conștientizeze societatea noastră cu privire la nevoia copiilor lipsiți de îngrijire părintească de a avea o familie.

Studii recente arată că, un copil care intră în sistem instituționalizat pierde 1-2 puncte de IQ în fiecare lună[1], este de 10 ori mai vulnerabil în fața traficului de persoane[2] și de 4 ori mai probabil să încerce să-și ia viața[3]. Concluzia acestor studii este că cea mai bună soluție pentru un copil care nu are familie este tot o familie.

Mai multe familii adoptive și-au spus deja experiența pe www.ziuaadoptiei.ro iar organizatorii au oferit resurse video despre mituri cu privire la adopție, impactul traumei, atașament, reglarea emoțiilor, dar și sugestii despre cum poate fi susținută adopția de către cei care nu au posibilitatea de a adopta un copil.

În România, sunt peste 50.000 de copii în sistemul de protecție al copilului iar 9.000 de copii intră în sistem anual din cauza abandonului sau a tragediilor prin care trec, fie că este vorba de abuz, neglijență, decesul părinților, detenția acestora sau alte cauze. Peste 3.000 de copii sunt momentan adoptabili însă doar puțin peste 1.000 sunt efectiv adoptați.­­



