Comunicat de presă

În contextul crizei umanitare generate de COVID-19, Fundația Société Générale a răspuns apelului lansat de Hope and Homes for Children prin campania „Ajut din inimă” și a contribuit cu o donație de 65.000 de euro, fonduri ce urmează să fie folosite pentru a sprijini beneficiari ai Fundației, tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului și care se află în dificultate și copii aflați în risc de separare de familiile lor .

„Până în acest moment, în cadrul campaniei umanitare au fost strânși din donații peste 85 de mii de euro care acoperă doar parțial nevoile copiilor și tinerilor care au nevoie de ajutorul urgent al Hope and Homes for Children și al donatorilor. Campania continuă în mediul online, pe www.hopeandhomes.ro, acolo unde ne putem întâlni cu toții chiar și în aceste momente de distanțare socială, acolo unde putem să ajutăm și să fim solidari. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au ales să ni se alăture deja, contribuția lor ajută acolo unde este mai mare nevoie zilele acestea.” - Robert Ion, Director de Fundraising, Hope and Homes for Children

Hope and Homes for Children va direcționa donațiile obținute în cadrul campaniei „Ajut din inimă” către aproape 500 de copii și tineri din 13 cele mai afectate județe ale țării și familiile acestora. Nevoile urgente ale familiilor care trăiesc în sărăcie extremă pe care Fundația le va acoperi prin fondurile obținute din donații, sunt: achiziția de alimente de bază, bunuri de strictă necesitate, medicamente și produse de igienă, dar și plata chiriei, plata cheltuielilor de întreținere sau a utilităților.

Fundația Société Générale va susține proiectele desfășurate de Hope and Homes for Children în domeniile prevenirii separării copilului de familie și integrării socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, sprijinul oferit beneficiarilor fiind unul prompt, adaptat crizei actuale. Parteneriatul dintre cele două fundații există din 2018, iar rezultatele înregistrate în această perioadă au stat la baza deciziei de continuare a acestuia și în 2020.

Fundația Société Générale este activă în domeniul integrării profesionale, în special pentru a ajuta tinerii să își înceapă cariera, și combate analfabetismul prin intermediul unor activități care promovează integrarea persoanelor aflate în dificultate.

În condițiile de criză actuală, peste un milion de români și-au pierdut locurile de muncă temporar sau permanent. Vulnerabilitatea copiilor, familiilor și tinerilor din comunitățile sărace este cu atât mai accentuată. Acum, mai mult decât oricând, aceștia au nevoie de ajutor, mai ales în privința locuirii și asigurării celor necesare traiului zilnic. Pentru toți aceștia Fundația Hope and Homes for Children caută soluții optime și sigure de locuire, le plătește cheltuielile și îi ajutăm cu plata chiriilor și a întreținerii pentru a trece cu bine peste această criză majoră pentru noi toți.

Datorită sprijinului acordat de partenerul nostru Fundația Société Générale, continuăm să îi ajutăm pe cei mai vulnerabili dintre copii, tineri și familiile lor să rămână în siguranță și să aibă cele necesare supraviețuirii în această perioadă.

Campania umanitară „Ajut din inimă” a fost lansată de Hope and Homes for Children în luna aprilie 2020, în contextul crizei umanitare generate de pandemia COVID-19. Cu ajutorul donațiilor, Fundația va plăti lunar chirii pentru familii și tineri care riscă să fie evacuați din locuințe și va ajuta copii și tineri din 13 cele mai afectate județe ale țării cu alimente și bunuri de strictă necesitate.

Apelul campaniei: Copiii României au nevoie de tine ACUM. Donează din inimă pentru hrana și adăpostul celor fără ajutor. Trimite HOPE la 8844 și donează lunar 2 Euro. Alternativ, ajută printr-o donație de pe card sau redirecționând impozitul pe venit sau pe profit. Află detalii despre toate opțiunile de donare pe hopeandhomes.ro.