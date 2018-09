Oamenii devin in ziua de astazi tot mai preocupati de produsele de ingrijire pe care le folosesc, constienti fiind ca posibilele substante chimice toxice pe care acestea le contin vor ajunge direct in fluxul sanguin atunci cand sunt aplicate pe piele sau pe par.

Doamna doctor Ana-Maria Vlad, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, a explicat de ce este important sa citim lista de ingrediente si la care dintre ele care ar trebui sa fim atenti si, de preferat, sa le evitam.

In medie, femeile folosesc zilnic pana la 12 produse de ingrijire personala, iar barbatii sase, ceea ce inseamna ca multe persoane sunt expuse unui numar de pana la 125 de substante chimice diferite intr-o singura zi. Pielea este cel mai mare organ al corpului si absoarbe pana la 60% dintre acestea, motiv pentru care este important sa cunoastem ingredientele din produsele pe care le folosim, mai ales ca unele dintre ele au starnit numeroase controverse de-a lungul timpului.

1. Parabenii

Parabenii sunt folositi la scara larga pe post de conservanti in multe produse cosmetice sau de igiena personala. „In cadrul unor teste de laborator pe animale si tesuturi s-a observat ca acestia pot produce dereglari endocrine, insa nu este clar daca au acelasi efect asupra fiintelor umane. In orice caz, in UE este permisa doar utilizarea a 2 compusi din categoria parabenilor (metilparaben si etilparaben), un numar de 5 fiind interzisi. Parabenii pot fi intalniti in produse de machiaj, de spalare a corpului, deodorante, sampoane si produse de curatare a fetei, dar si in produse alimentare si farmaceutice”, explica doamna doctor Ana-Maria Vlad, dermatolog.

„S-a incercat inlocuirea parabenilor cu alti conservanti ca metilizotiazolinona si metilcloroizotiazolinona, acestia gasindu-se in servetele umede – inclusiv cele pentru copii, lotiuni hidratante, geluri de curatare, creme de fotoprotectie. Acestia din urma s-au dovedit a fi foarte alergizanti”, atentioneaza specialistul dermatolog.

2. Ftalatii

Ftalatii sunt produse folosite pe scara larga in cosmetice (sapunuri, geluri de dus, fixativ, lac de unghii etc.), dar si in multe alte produse din plastic flexibil, gume de sters. „In cadrul testelor pe animale s-au constatat afectarea sistemului reproducator si aparitia de tulburari endocrine, suficient cat sa determine interzicerea a 5 compusi din categoria lor in Australia si 6 in Europa. Aceste efecte nu au fost evidentiate pe oameni momentan, efectul expunerii prelungite la cantitati mici fiind necunoscut”, explica doamna doctor Ana-Maria Vlad.

3. Formaldehida si eliberatorii de formaldehida

Acestia reprezinta conservati care au un potential iritant pentru ochi, piele nas, tractul respirator si pot provoca neoplazii in cazul expunerii la cantitati mari. Pot provoca reactii alergice si dermatite de contact, dureri de cap, dureri articulare si toracice, oboseala sau ameteli.

“Se gasesc in cantitati mici in cosmetice, in special in produse pentru indreptarea (relaxarea) chimica a parului si lacuri pentru unghii sau adezivi, fiind folosite mai ales in industria lemnului”, atentioneaza specialistul dermatolog.

Exista, de asemenea, compusi chimici rezultati in urma combinarii cu alte substante care elibereaza formaldehida: DMDM hydantoin, quaternium-15, diazolidinyl uree si imidazolidinyl uree. Persoanele care sunt alergice la formaldehida vor reactiona si la acesti compusi.

4. Triclosanul

Triclosanul este un agent conservant si antibacterian folosit in antiperspirante, sapunuri antibacteriene si paste de dinti. „In studiile pe animale s-a demonstrat ca influenteaza functia tiroidiana si exista suspiciuni in legatura cu efectul sau asupra sistemului endocrin si la oameni. De asemenea, este suspectat ca selecteaza tulpini bacteriene rezistente la antibiotice. Desi este un agent antimicrobian foarte eficient, cea mai sigura varianta este folosirea unui sapun clasic, nebacterian”, recomanda specialistul dermatolog.

5. Filtrele UV

Unele filtre chimice din cremele de fotoprotectie (oxibenzona, octil-etoxicinamat OMC, 4-metilbenziliden camforat 4-MBC) sunt suspectate de producerea unor perturbari endocrine, de aceea in Europa nu sunt folosite in cremele de fotoprotectie. “Cel mai frecvent folosite filtre chimice (Parsol 1789 sau Avobenzona, octocrilen, Mexoril (SX si XL, Tinosorb) sunt considerate sigure in concentratiile folosite. In orice caz, pentru maxima siguranta, in cazul cremelor solare pentru copii se folosesc mai mult filtre fizice (oxid de zinc si titan) care reflecta efectiv lumina”, explica doamna doctor Ana-Maria Vlad.

Asadar, desi este aproape imposibil sa evitam fiecare substanta chimica potential daunatoare, putem limita cantitatea de toxine la care ne expunem corpul prin acordarea unei atentii deosebite alegerii produselor de ingrijire. O dieta sanatoasa, evitarea pe cat posibil a alimentelor procesate, consumul de apa filtrata si alegerea produselor care sunt certificate organic ne vor ajuta in evitarea efectelor acestor substante chimice controversate.

Foto homepage: Pexels