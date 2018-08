Schimbarea actelor de identitate - un parcurs pe cat de util, pe atat de solicitant

Exista numeroase studii conform carora conationalii nostri sunt printre cetatenii care petrec cele mai multe ore la ghisee pentru a-si plati taxele si impozitele sau pentru a-si obtine acte romanesti.

Pe langa numarul mare de cheltuieli si contributii, vorbim inca despre un sistem care functioneaza greoi comparativ cu alte state in care lucrurile se desfasoara mult mai rapid, ba chiar cu numeroase progrese (drumuri mai putine si hartii in minus de obtinut sau de depus).

Pe scurt, schimbarea legilor in asa maniera incat birocratia sa fie redusa si sa utilizeze mult mai mult sistemele informatice. In plus, o abordare practica astfel incat nimeni sa nu se mai plimbe de la un ghiseu la altul in dorinta de a obtine diverse informatii sau documente.

Birocratia, inamicul numarul 1 al eficientei

Cine a avut de-a face cel putin o data cu autoritatile statului stie cat de multa rabdare si timp iti trebuie pentru a rezolva o problema sau pentru a beneficia de acte care ti se cuvin de drept.

In Romania, birocratia este inca o masina de tocat nervi si timp, si mai mult decat atat, reprezinta un mare minus al sistemului legislativ. Ea este modalitate de a ascunde adevaratele probleme cu care ne confruntam la nivel de autoritati si de perceptie. Iar asta se rasfrange in mod evident asupra desfasurarii activitatilor.

Pentru romanii care doresc sa isi schimbe documentele sau pentru cei care au inchiriate proprietati in tara, platile taxele si impozitelor se transforma intr-un soi de turism cu multe obiective de vizitat.

Asadar, ne aliniem la standarde internationale in ceea ce priveste cotele, insa serviciile nu se bucura de imbunatatiri. Si nu ar trebui sa ne mire ca cele mai multe dintre propunerile lansate in spatiul public se refera la inlaturarea documentelor sau procedurilor care nu se justifica si care pot fi inlocuinte de proceduri digitale (mult mai rapide si eficiente prin sistemul de stocarea a informatiilor si a datelor cu caracter personal).

Timp irosit si confuzie la tot pasul

Pe langa seria de acte necesare pentru eliberarea documentelor, asa cum aminteam anterior, timpul este cel care trebuie sa fie din belsug. Pe langa numeroasele cozi la institutiile statutului, plati efectuate in locuri diferite si programarea finala trebuie sa se incadreze intr-un orar fix.

Putem sa admitem fara doar si poate ca intreaga operatiune devine un test al rabdarii si al nervilor incercati la maximum: atunci cand esti indrumat dintr-un loc in altul cu informatii incomplete sau mai grav, incorecte.

Prin urmare, mai putine hartii ar putea insemna mai putine drumuri. Iar asta s-ar traduce in primul rand in timp economisit, responsabilitatea lucrului bine facut si mai apoi in eficienta, atat din partea statutului cat si a cetateanului.

Foto homepage: Pixabay