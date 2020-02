În principiu, șosetele pe care alegem să le purtăm sunt oricum, dar nu cu model. De obicei optăm pentru ciorapi simpli. Unii care să își îndeplinească funcția de a proteja și de a completa o ținută, când se optează pentru încălțăminte care impune purtarea de șosete. Însă, ciorăpeii nu mai sunt de mult timp doar ceva ce avem că trebuie, ci aproape că au devenit un accesoriu care ne definește personalitatea. Ținând cont de această idee am selectat câteva modele de sosește colorate, mai jos:

Șosete colorate din bumbac

Set de șosete colorate

Or fi trecut sărbătorile de iarnă, dar aceste șosete sunt perfecte pentru acest sezon, chiar dacă a trecut Crăciunul și nu mai avem brazi. Parte din colecția Medicine, modelul confecționat din material elastic de bumbac este unul ornamentat și cu pattern texturat. Nouă ne plac foarte mult, iar dacă ai o slăbiciune pentru șosetele colorate must have them!

Îl poți comanda aici

Șosete scurte colorate cu imprimeu floral

Confecționate din bumbac, aceste sosește sunt colorate în parfum de primăvară - sună bine, nu? Acestea sunt decorate cu print de floarea-soarelui, ceea ce le face extrem de simpatice. Nu numai: sunt subțiri, din țesături plăcute la atingere și din material care nu alunecă pe picior, au o intensitate puternică și atrăgătoare.

Le poți comanda aici

Șosete lungi colorate vesel

Am găsit un set cu șase perechi de șosete colorate - potrivite atât pentru el, cât și pentru ea. De la brandul Happy Socks, șosetele unisex sunt multicolore și vin în pachet de câte șase bucăți, care să fie alese în funcție de preferințe și stare. Cu imprimeu de influențe pop și stil anii ‘80, acestea vor completa caraghios și drăguț orice ținută pe care o abordezi.

Le poți comanda aici

Ciorapi colorați din dres

Șosete lycra colorate

Aceste sostețe de la Fiore au grosime 20 DEN și în vârf sunt prevăzute cu întăritură invizibilă - atât pentru un aspect elegant, cât și pentru comoditate la purtare. Ca densitate sunt transparente, pe negru, au bandă lată și imprimeu cu flori roșii cât mai rafinate. Se pot purta atât cu încălțăminte sport, cât și cu modele elegante pentru că aratî bine cu oricare. Sunt realizate din fibre elastice.

Le poți vedea aici

Șosete dres cu model flori

Ușor de întreținut și la fel de ușor de purtat. Aceste șosete colorate cu grosime 15 DEN sunt scurte și tare simpatice pentru cum arată. Sunt făcute pentru femei, fiind prevăzute cu bandă elastică ce pune presiune ușoară asupra gleznei. Confecționate din lycra, sunt ușor transparent, cu vârful întărit și la exterior au, discret ce-i drept, model floral de sezon în nuanțe pale nude.

Le poți comanda aici

Foto fr si main: By Yuliia D /Shutterstock