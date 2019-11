Haina de blana sintetica, reversibila, cu gluga

Este foarte ingenioasa si frumoasa aceasta geaca de la Esprit deoarece dispune de doua fete, una din material sintetic si cealalta din blana sintetica. Are si gluga asa ca o poti folosi cu cea mai mare incredere si in zilele friguroase, cu vant.

Geaca gri cu aplicatii din strasuri

Daca vrei o geaca speciala, cu mici accente de stralucire, si care sa poate fi purtata nu doar cu blugi, ci si cu fusta, aceasta geaca Fiorella Rubino poate fi modelul potrivit pentru tine.

Geaca moderna Pepe Jeans London

Aceasta jacheta tip bomber are marele avantaj ca este si calduroasa, si lunga, depasind nivelul bazinului. In plus, are un aspect modern, iar captusala este colorata si intr-o culoare vesela de fuchsia.

Geaca cu diverse imprimeuri Sigrun

Aceasta geaca cu imprimeuri de la Desigual este extrem de chic si moderna si poti iesi usor in evidenta cu ea. Are un guler inalt, iar blana sintetica de la gluga este detasabila.

Jacheta nisipie cu detalii matlasate

Aceasta jacheta Motivi dispune de doua buzunare cu clapa pe partea frontala, iar constrastul dintre mat si lucios este tare placut ochiului si o face sa fie speciala.

Geaca lunga cu detaliu in forma de inima

Aceasta geaca by Love Moschino are toate sansele sa va cucereasca inimile datorita imprimeului sau rosu aprins in forma de inima. O geaca simpla, dar tinereasca si indrazneata, pentru toate gusturile si varstele (si inimile mari :)).

Jacheta regular fit impermeabila

Cu totii avem nevoie de o jacheta impermeabila in garderoba noastra pentru a face fata cu brio (si fara sa ne udam prea mult) ploilor si zapezilor din anotimpul rece. Aceasta jacheta de la Helly Hansen de culoare gri este si frumoasa, si confortabila si calduroasa caci are o captuseala moale, din material teddy.

Geaca Viennamy matlasata, de culoarea nisipului

Aceasta geaca are o superba nuanta de bej/ maro nisip, o croiala regular fit ce scoate talia in evidenta si gluga cu garnitura detasabila de blana sintetica.

Geaca Geographical Norway cu vatelina si gluga Civil

Aceasta jacheta bleumarin din material sintetic este perfecta pentru zilel friguroase de iarna care vor veni. Are sistem de inchidere cu fermoar si capse, este foarte calduroasa si, ceea ce o face speciala, este faptul ca este rezistenta la picaturile de apa si zapada.

Geaca cu umplutura de puf si aspect matlasat

Aceasta geaca este perfecta pentru zilele tarzii de toamna datorita culorii sale superbe de visina putreda, dar si confortului termic de care beneficiaza caci este umpluta cu puf. Este moderna si chic, cu un guler inalt. OK

Foto fr si main: By Andrei Korzhyts /Shutterstock