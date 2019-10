Rujurile nude sunt preferate pentru atunci când vrei să defilezi cu un make-up intens și totuși simplu - de la tonuri satinate, până la unele mate și cremoase - iată câteva dintre cele mai bune rujuri nude pe care să le încerci. Sunt potrivite pentru orice buget si pretenții.

Rujurile nude există în mai multe culori neutre, în subtonuri rose, bej sau piersică, variind de la deschis la închis și se păstrează ideea de tonuri pale și naturale. Acestea sunt extrem de atrăgătoare și frumoase, ca o declarație pentru simplitate, un “acel ceva” pentru un look glamour. Aceste rujuri se potrivesc la orice tip de ten - alese, însă, ținând cont de tipul lui - complimentând orice look ca fiind unul chic și elegant. O modă lăsată în trecut și care acum revine în prezent: găsește mai jos propunerile noastre de rujuri nude care să nu îți lipsească din geanta de beauty.

Ruj nude cu efect matifiant

Lust, wishful, inclination și inspiration sunt cele patru tonuri nude în care rujul Makeup Revolution Iconic Matte Nude este disponibil. Un produs cosmetic vegan, aceasta pune în valoare buzele, accentuând machiajul de seară cu minim de efort - arată mai sănătos, iar buzele sunt mai pline prin pigmentul intens care are și rol de hidratare.

Îl poți comanda aici

Ruj cu persistență de la Givenchy

Rouge Interdit de la Givenchy propune din seria de rujuri nude unul cu persistență posibilă mai multe ore. Acest produs cosmetic profesional se aplică foarte ușor - de la centru, spre margini - și subliniază machiajul cu inspirație. Plus că va conferi și un luciu destul de discret cât să nu atragă atenția asupra zonelor buzelor dacă ai ales ceva mai sobru,.

Îl poți comanda aici

Rujuri nude cu efect sculptant

Într-un bej perfect de toamnă, acest ruj Pur Color Envy de la Esteee Lauder mărește vizibil buzele, care par mai încărcate și mai voluptoase. Asigurând îngrijire și hidratare, acestea vor fi și mai sănătoasă fără crăpături inestetice. It feels like the 70s!

Îl poți comanda aici

Ruj de buze nuanță nude

Rujul de buze Eveline Cosmetics Velvet Matt nude se remarcă prin culoare mată și intensă, acoperirea fiind precisă cu finisaj unic și consistență cremoasă plus durabilitate de până la șase ore. Acesta conține mulți pigmenți care permit întinderea ușoară, dar și vitamina E care hrănește buzele sau ulei mineral și lanoline pentru efect de netezire și regenerare.

Îl poți comanda aici

Ruj mineral mat nude

De la Bella Pierre, acest ruj în nuanță de roz stins nu conține substanțe dăunătoare. Produs cosmetic profesional și luxos din minerale pure, acesta conține și ceară naturală, oxizi de fier și antioxidanți. Împreună cu pigmenții naturali din minerale au efect SPF și protejează împotriva razelor UV. Se poate purta atât ca machiaj simplu de zi sau ca detaliu în completarea make-up-ului de seară.

Îl poți comanda aici

Ruj mat L'Oreal Paris Color Riche nude

De la L'Oreal Paris am ales din seria de rujuri nude varianta Color Riche - Mahogany Studs are o culoare delicată și profundă, pigmentată intens cu textură ce asigură efect mat și rezistență grație texturii îmbogățite cu vitamina E și Omega 3 și 6, ulei de jojoba. Pentru ușurință în purtare, dar și hidratare mai conține ulei de camelie. O remarcă important pentru acest ruj nude - formulă cu gel de difuzie a luminii asigură culoare mereu proaspătă.

Îl poți comanda aici

Rujuri nude Maybelline Color Sensational

Rujuri de buze Purely Nude de la Maybelline lasă, după aplicare, buzele catifelate, fără să le usuce. Cu textură și formulă cremoasă, acesta hrănește și lasă buzele sănătoase, îmbrăcându-le într-o nuanță puternică și rezistentă. La purtare, lasă impresia de balsam pentru că nu încarcă, având pigmenți pur și uleiuri prețioasă la purtare.

Îl poți comanda aici

Ruj nude cu ulei de argan

Din gama Argan del Marocco, am găsit un ruj nude cu efect mat care hrănește, fiind potrivit pentru toate vârstele, putându-se aplica de fiecare dată când este nevoie. Cu ușor aspect lucios, acest produs are o textură moale care este în același timp și hrănitoare - conține vitamina E și ulei de argan pentru confort imediat de la aplicare.

Îl poți comanda aici

Foto fr si main: By KOBRIN PHOTO /Shutterstock