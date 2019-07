Vara nu este cel mai comod anotimp, asta și pentru că temperaturile ridicate ne pun în dificultate. Și poate că n-ar fi așa complicat când avem poftă să mâncăm ceva care să fie și dulce și răcoritor. Din fericire nu mai trebuie să ieși din casă dacă vrei să te răcorești cu un preparat sweet-fresh. Am ales pentru tine cinci aparate care să te ajute să obții îndată câteva dintre cele mai populare deserturi de vară - de încercat - de făcut chiar în confortul bucătăriei tale.

Pahar pentru preparare shake

Dispozitivul ZOKU Quick Maker ZK113 te ajută să obții o băutură fresh în doar 7 minute. Are capacitate de 240 mililitri și este proiectat astfel încât să reziste în congelator. Poți pregăti atât shake, cât și slush (băutură înghețată cu aromă de fructe găsită de obicei la dozator) pentru că în pachet vei găsi tot ce ai nevoie - paharul necesar (nu conține BFA), o linguriță și instrucțiunile de utilizare. Te vei convinge îndată că nu este nimic complicat.

Îl poți comanda aici

Aparat preparare sorbet Beem

Sorbetul este un desert rece, care ar putea fi foarte bine predecesorul înghețatei. Se prepară cu apă și fructe, la care mai poți adăuga lapte sau lichioruri alcoolice. Pentru uz casnic am găsit un aparat special care te ajută să obții un astfel de dulce. Acesta are un motor detașabil de 150W, un vas de aluminiu pentru 1.5 litri compoziție și capac transparent. Pentru ca sorbetul să fie cât mai cremos, are o paletă de mixare care își schimbă automat sensul de rotație. Timpul de pregătire este cuprins între 20-40 de minute.

Îl poți comanda aici

Aparat electric pentru iaurt Casena

Dacă pentru tine răcoritor nu înseamnă musai dulce, recomandăm ca vara să consumi și lactate. Iar un iaurt proaspăt făcut în casă, căruia îi adaugi fructe sau ciocolată, ar trebui să fie perfect. Fără chimicale sau alți aditivi, acest aparat prepară un iaurt delicat și gustos în casă. Livrarea include și șase recipiente pentru porții, dar și idei simpatice pentru rețete. Este un aparat compact ce nu ocupă spațiu și care are o capacitate de 1 litru.

Îl poți comanda aici

Aparat de înghețată Taurus Tasty N Cream

Cu putere de 12W, vas de aluminiu, bol refrigerant cu capacitate de 1,5l și timp preparare 20-40 min, acest aparat de făcut înghețată ar putea deveni cel mai bun complice al tău din vara asta. Și nu numai. Desertul obținut este unul cremos, natural și sănătos pe care îl aromatizezi după preferințe. Plus că la livrare vei primi și o carte cu rețete de care să se bucure întreaga familie.

Îl poți comanda aici

Pahar pentru preparare slush de cafea

Un slush de cafea este ca un frappe pentru cei care nu pot renunța la consumul de cafea nici în zilele caniculare. Există un aparat special pentru asta, unul care îți transformă cafeaua sau ceaiul fierbinte într-un preparat delicios și rece. Pur și simplu pui interiorul capacului la înghețat câteva ore, îl scoți, pui cafea sau ceai, montezi capacul și paiul și consumi ce ai obținut. Ba chiar te și bucuri de ceva relaxare.

Îl poți comanda aici

Foto homepage:

By Oleksandra Naumenko /Shutterstock