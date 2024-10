Comunicat de presă

De câțiva ani, însă, rețelele sociale au fost inundate de apariții SF cu vedete transformate in Fantoma de la Operă sau Robocop, care își etalează pielea imaculată și întinerită. Un tratament non invaziv, venit ca o alternativă sigură și fără durere în fața injecțiilor cosmetice, mai ales în era post Covid. Am ajuns să vorbim despre terapia cu LED ca despre un lucru obișnuit, dar cât de eficientă este, în realitate? Iată trei întrebări la care sigur ți-ai dori un răspuns, măcar pentru a-ți convinge iubitul sau soțul să-ți cumpere de ziua ta o mască de ultimă generație pentru netezirea și atenuarea ridurilor FAQ 202 de la Foreo:

Ce este terapia cu Lumină LED?

Ca orice poveste frumoasă, și povestea Măstii LED începe cu a fost odată… un om de știință, pe numele lui Niels Finsen care, in 1903, a câștigat premiul Nobel pentru medicină pentru inventarea terapiei prin lumină. Mult mai târziu, în anii 90, NASA a început să studieze efectele LED-urilor în vindecarea rănilor la astronauți, ajutând celulele și țesuturile să crească. Uimitor, nu?

Concret, terapia prin lumină LED (inițiale în engleză de la diodă emițătoare de lumină) este un tratament non invaziv care pătrunde în straturile pielii pentru a o îmbunătăți.

Cum repară lumina pielea?

În fiecare vară, medicii ne (re)amintesc cât de periculoase sunt razele UV și cum trebuie să ne protejăm cu straturi peste straturi de protecție solară. Și atunci cum poate face lumina miracole pe fața noastră? Ei bine, conform oamenilor de știință, dacă razele UV ard pielea, lumina este precum oxigenul. Datorită fotoreceptorilor, pielea este capabilă să transforme energia luminoasă în energie celulară care îi permite apoi să lupte împotriva agresiunilor, inflamațiilor și îi oferă capacitatea de detoxifiere și de a produce colagen.

Care este diferența dintre lumina roșie, albastră sau verde?

Fiecare lungime de undă are propria acțiune. Lumina LED roșie stimulează producția de colagen și de elastină, conferă fermitate tenului și netezește ridurile și liniile fine. Lumina LED albastră reduce manifestările tenului acneic, în timp ce lumina LED verde uniformizează nuanța tenului, iluminează tenul tern și decolorează petele pigmentare. O adevărată magie. Dacă vrei rezultate cu adevărat extraordinare, încearcă masca FAQ™ 202 de la FOREO, un aparat revoluționar pentru netezirea și atenuarea ridurilor cu iluminare LED de fundal. Masca LED cu silicon, acoperită cu 600 de puncte luminoase, folosește avantajele luminii LED roșii, albastre și verzi pentru a pătrunde în diferite straturi ale pielii și ajută la netezirea ridurilor, la întărirea pielii, la uniformizarea nuanței tenului și la combaterea semnelor nedorite ale tenului cu tendință acneică.

Dacă mai vrei încă un argument care să te convingă cât de revoluționară este terapia cu lumina LED, află că fotobiomodularea (denumirea ei științifică) este folosită în medicină în oncologie sau neurologie, în terapia Alzheimer. Energia luminii, folosită deștept de medici, are efecte analgezice, antiinflamatorii și de vindecare.