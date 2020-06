Comunicat de presa

De aceea, Life Care® ți-a pregătit un ghid de îngrijire atât pentru ten, cât și pentru corp alături de cele mai bune produse care să te ajute să-ți menții pielea sănătoasă și frumoasă întreaga vara.

Previne coșurile provocate de purtarea măștii cu un produs destinat

Pe măsură ce vremea se încălzește și umiditatea crește, glandele sebacee ale pielii încep să producă exces de sebum. Uleiul secretat se instalează pe suprafața pielii, ceea ce duce la o peliculă inestetică de grăsime și pori dilatați. Astfel, acnea este cea mai frecventă problemă care se dezvoltă în timpul verii. Persoanele cu ten gras sunt mai predispuse la ea, deoarece bacteriile și uleiurile din piele se amestecă cu transpirația provocând pori blocați și acnee. Mai mult decât atât, toate aceste lucruri se pot accentua în urma purtării măștii de protecție. În astfel de situații, Life Care® îți recomandă utilizarea unui produs cu ingrediente special destinate acestei probleme. Kräuter® Gel cu extract de Melc conține un complex de ingrediente pentru regenerarea pielii care hidratează pielea, hrănește si netezește, previne dezvoltarea bacteriilor și totodată calmează și reduce iritațiile. Secreția de melc este bogată în carbonat de calciu, alantoină, enzime, vitamina A, C și E, elastină și colagen care stimulează regenerarea și elasticitatea pielii.

Hidratează și calmează tenul, dar și buzele

Întotdeauna, dar mai ales pe timpul verii, alege să folosești produse cu ingrediente cât mai naturale care să nu interacționeze cu factorii externi precum praful sau transpirația. De exemplu, mușețelul este o plantă recunoscută, în special, pentru proprietățile sale calmante. Crema nutritivă pentru față, cu mușețel BIO Kräuter® are la bază o combinație triplă de ingrediente active. Mușețelul - hrănește, calmează și ajută la regenerarea țesuturilor, alantoina - ajută la producerea colagenului și protejează pielea de factorii nocivi, panthenolul - catifelează și hidratează pielea, redându-i elasticitatea naturală.

Dacă vorbim despre buze, atunci specialiștii ne recomandă să evităm folosirea rujului sub mască. În schimb, poți utiliza un produs pentru protecție și hidratare. Balsamul de buze protector, cu gălbenele BIO Kräuter® conferă o strălucire cremoasa și protecție împotriva factorilor poluanți. Uleiul de gălbenele BIO, din componență diminueaza iritațiile, iar uleiul de măsline hrănește și redă buzelor aspectul natural.

Menține fermitatea pielii cu ingrediente bio

Nu uita de trup! Vara, avem tendința să nu mai aplicăm atât de des produse de hidratare precum în sezonul rece, însă este o practică total greșită. Acum este momentul să-ți păstrezi catifelarea și suplețea pielii cu produsele corespunzătoare. Ingredientele BIO vor face o mare diferență! Crema de corp cu tămâie și plante BIO Krauter®, îngrijește și reface pielea lipsită de fermitate, îmbătrânită prematur, conferindu-i suplețe și catifelare. Ingredientele Bio din compoziție precum Aloe Vera Bio, Galbenele Bio, Rozmarinul Bio și Menta Bio dețin puternice proprietăți de hidratare, reparare și întinerire a pielii. În fiecare seară, aplică produsul prin mișcări circulare pe întregul corp pentru rezultate cât mai bune!

Pune în practică sfaturile de mai sus și îți vei adapta forte ușor rutina de îngrijire la noul sezon.

