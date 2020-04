Comunicat de presă

Trăim o perioadă în care autoizolarea în propriile case reprezintă o experiență pe care, cu siguranță, nu ne-am imaginat vreodată că ar fi posibil să o trăim. Acum, la nivel mondial, se caută și se oferă răspunsuri la ceea ce ni se întâmplă.

Tocmai de aceea surorile Ana si Irina Wagner au realizat colecția “I'm Still Standing!”, care constituie și ea un răspuns la situația de față. Colecția, reprezentată de obiecte și tricouri (realizate în colaborare cu The F Factor), a fost gândită să transmită că rezistența prin iubire este o atitudine. Având mai mult decât simple obiecte ori articole vestimentare, colecția invită la introspecție, la traversarea "situațiilor de urgență" prin solidaritate, umor și iubire. Și este felul în care se poate exprima o altă poveste de viață. “I’m still standing!” ne unește în fața răului reprezentat masiv de ceea ce se întâmplă acum. 10% din veniturile încasate din vânzare sunt donate către Asociatia ZI DE BINE condusa de Melania Medeleanu ONG implicat in strangerea fondurilor pentru aparatura si echipamentele necesare medicilor - www.zidebine.ro.

De ce “I'm Still Standing!”? Ana Wagner este cea care spune povestea din spatele realizării acestei colecții. “Desenele simbolice pe care le-am realizat în zilele de izolare (cu instrumentele de scriere și desen minimale pe care le-am găsit printre jucăriile copilului - un mănunchi de carioci și hârtie A4 colorată) reprezintă starea/stările pe care le trăiește mica noastră familie, de la răsărit și pînă la apus. Vă mărturisim că nu totul e armonie în izolare, dar totul e readus la armonie cu ajutorul IUBIRII. Vorbind la telefon cu prietenii si familia, am realizat că toti experimentam aceleași stări diverse și avem comportamente similare”, mărturisește artista.

“În lucrările mele de bijuterie, CASA este simbolul spațiului cald și plin de siguranță în care, copii fiind, am primit IUBIREA. Așa am simțit. Așa am trăit. Așa credeam că merită să trăiești. Cu atât mai mult acum, când suntem blocați în propriile CASE pentru un timp nedefinit. Cred că doar IUBIREA ne va salva. Suntem cu toții în aceeași situație și împreună vom iesi cu bine din ea. Suntem izolați fizic, nu sufletește. ”Distanțați social”, cum ni se spune, dar nu rupți unii de ceilalți. Nu suntem rupți nici de propriile amintiri, nici de valori, nici de credință, nici de speranță, nici de Dumnezeu. CASA este poate fi locul în care regăsim tot ce este mai bun în noi, IUBIREA, mai adaugă Ana Wagner.

Artista mai consideră că iubirea stă ascunsă până și în sufletele și inimile cele mai înghețate. Și că este suficient un semn și înflorește: un cuvânt, un gest, memoria unui obiect aparent neînsemnat. Experiența pe care o trăim acum ne va stimula autocontrolul, blândetea și toleranța. În esență, comportamentul generator de iubirea. Să meditam și să apreciem lucrurile mici, sa ne regăsim pe noi înșine și sa ne regăsim cu cei dragi”. Și să urmăm îndemnul Anei: “Sunt și vor fi, din păcate, tragedii, depresii, durere, tristețe în toată această nenorocire care a bulversat lumea. Prin IUBIRE, însă, nu vom cădea. Asistăm la o încleștare teribilă între Bine și Rău. IUBIREA ne dă forță să fim de partea Binelui. Ne va ține în picioare și împreună. Renașterea va porni din CASA fiecăruia, începând cu cea mai simplă declarație de dragoste pentru umanitate: I'm Still Standing!”.

Obiectele vor fi disponibile pe comandă, săptămânal, pe situl www.wagnerarteshop.com si www.thefffactor.ro.