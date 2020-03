comunicat de presa

Câteodată suntem prea grăbiți și nu dăm atenție acestui vizual sau poate că nu reușim să ne depășim anumite bariere, cert este că trăim în imagini. În imagini și călătorii, ce deschid mintea și sufletul.

Există momente în viață când crezi că totul este gri și simți că pământul se clatină sub picioarele tale. Este dificil de dat sfaturi cum să rezolvi o situație sau alta, știm doar că atunci când vezi exemplul altora, te poți motiva și inspira și tu, cititorule! Prinzi (mai mult) curaj.

De aici au pornit cei 2 coporatiști cu experiență de 20 ani de lucru în multinaționale. Renate Nenciu cu background de marketing (Phillip Morris / The Gallup Organization) și Cătălin Nenciu, specializat pe finanțe (Richter Gedeon / Standout) ce au avut un moment de inflexiune în care au spus stop, vrem altceva din punct de vedere profesional!

De fapt totul a pornit într-o joacă de la blogul nostru de călătorie TravelBadgers și am creat un concept, în care a apărut apoi și PhotoBadgers (fotografie corporate, content creativ aplicat în business și social media).

Un hobby care ne-a deschis lumea și ne-a conturat într-un anume mod, de-a lungul multor ani. A călători înseamnă a dori să cunoști, să înveți și să vezi dincolo de spațiul tău cotidian, a fi curios, a avea curaj. A-ți depăși limitele. Noi am început călătoriile când existau încă vizele, cînd te duceai la 4 dimineața la ambasadă să prinzi rând sau trimiteai ditamai dosarul la Belgrad pentru a aplica în Australia și erai verificat pe toate părțile, tu și familia sau când subiectul Asia încă era considerat tabu. Nu a existat concediu în care să stăm măcar o zi acasă, atunci când eram angajați. Inclusiv luna de miere a fost în avans cu un an față de nunta propriu-zisă.

Acum ne organizăm plecările când proiectele ne permit, în special în perioada sărbătorilor de iarnă, când este mai puțin de lucru. De fapt, una dintre dorințe ni s-a împlinit – aceea de a lucra de oriunde – în această vacanță am lucrat ceva urgent pentru un client drag nouă chiar de pe aeroport și din grădina unui hotel din Fiji. Parcă și inspirația a venit mai cu spor!

Primim tot mai des întrebări de genul:

Cum ați avut curajul, cum ați reușit să faceți schimbarea?

Pentru noi schimbarea înseamnă multă muncă și disciplină, iar succesul înseamnă a lucra fără presiunea că ești minimizat sau încorsetat, adică a te simți liber.

La bază, rețeta are câteva ingrediente:

Hard working. Perseverența și puterea de muncă sunt capitale pentru a reuși. Dacă nu ești dispus să muncești, nu porni pe drumul antreprenoriatului. Diciplină și echilibru. Când tu ești șeful, trebuie să fii extrem de disciplinat. Și mai ales să nu lași succesul de azi să fie inamicul tău de mâine. Profesionalism. Ne implicăm în proiecte și generăm valoare prin creativitate, profesionalism dar și prin responsabilitate. Respect. Respect 100% pentru toți cei cu care lucrezi – colaboratori, clienți. Cursuri / dezvoltare personală. De-a lungul timpului am făcut cursuri, ne-am dezvoltat acolo unde am simțit să avem talent, “nu am stat”. Toate acestea ne-au ajutat să ne putem dezvolta gândirea divergentă și să putem avea abordări multidisciplinare, care aduc cea mai mare valoare în cadrul proiectelor. Acest stil ne-a permis să putem la un moment dat să schimbăm corporația pe antreprenoriat. Având o bază solidă de cunoștințe, poți face această redirecționare. Altfel nu poți. Nu credem în poveștile corporatiștilor care peste noapte s-au gândit că vor să aibă firma lor și de exemplu să se apuce de făcut prăjituri, vândut flori sau pictat pe sticlă, fără să aibă în spate o experiență solidă în domeniile respective. Optimism. Râdem în fiecare zi, apreciem și suntem recunoscători pentru tot. Eliminare tabu-uri. De genul – la vârsta mea nu mai fac schimbări, dacă nu aparțin unei multinaționale nu mai am nici un statut social, funcția îmi dă prestanță și multe altele …

Pe puncte

De fapt am definit pe puncte ceea ce ne place să facem și ceea ce vrem să facem. Și apoi am ales. Ne-am stabilit un obiectiv cât se poate de clar și am “gândit altfel” față de majoritatea oamenilor, nu ne-am referit la target în sine. Am hotărât să facem lucruri care ne plac, cu oameni care ne inspiră și de la care avem ce învăța. Și lucrurile au prins contur mult mai rapid decât ne-am așteptat noi.

Vom continua … pentru că dincolo de cum facem lucrurile și concretizăm realitatea, există motivația – aceea de a vă inspira, a vă da curaj.

Se spune că este mai ușor de dat sfaturi, dar când cineva apare în viața ta și poți învăța din experiența acestuia, deja ai parcurs o bună bucată de drum și îți poți permite să “greșești ceva nou”, să nu mai pierzi timp cu munca și greșelile celor dinaintea ta, să îți investești timpul mult mai bine.

Știm că nu vom urma nicio cale bătătorită, ci vom inspira printr-un alt mod de lucru.

Suntem creativitate, imaginație, vizual.

Suntem PhotoBadgers, pasionați de creativitatea și fotografia aplicate în zona de business, de proiectele de marketing în care ne implicăm și nu în ultimul rând de călătorii. De fapt totul a început într-o joacă de la blogul nostru de călătorie TravelBadgers. Un hobby care ne-a deschis lumea și mintea, care ne-a dat curajul și determinarea de a ne urma visul.

Oamenii din spatele PhotoBadgers suntem noi, Renate și Cătălin Nenciu, foști corporatiști, fiecare cu câte 20 de ani de experiență în Marketing, respectiv Finanțe, care am avut un punct de inflexiune și am hotărât că vrem o schimbare pe plan profesional. Astăzi avem conceptul format din PhotoBadgers și TravelBadgers, dar nu ne vom opri aici … pentru că dincolo de cum facem lucrurile și concretizăm realitatea, există motivația – bucuria că reușim să vă inspirăm.

Suntem culoare, imaginație, vizual.