Comunicat de presa

Mega Image accelereaza strategia de dezvoltare durabila care are ca obiectiv reducerea poluarii si protejarea mediului inconjurator prin masuri si solutii de diminuare si reutilizare a cantitatii de plastic comercializate in toate magazinele.

In contextul cresterii consumului, pentru a preveni si reduce impactul pungilor de plastic de unica folosinta asupra mediului, Mega Image a dezvoltat o strategie anti-plastic bazata pe masuri care genereaza schimbari majore, atat pentru operatiunile de business, cat si pentru comportamentul de consum al clientilor. Multe dintre aceste solutii sunt deja implementate, iar altele vor fi implementate cu prioritate in perioada urmatoare.

Astfel, la inceputul anului, a fost eliminat plasticul din pungile destinate produselor de panificatie si patiserie, ceea ce a insemnat eliminarea a 33 de tone de plastic folosit anual doar din aceasta zona.

La finalul anului trecut, o initiativa importanta in reducerea impactului negativ asupra mediului a fost renuntarea in totalitate la pungile din plastic de unica folosinta de la zona de legume si fructe, care inregistrau un consum mediu lunar de 12 milioane de bucati. Au fost introduse, in schimb, pungi din materiale 100% biodegradabile, acestea fiind oferite gratuit pentru o perioada limitata de timp. Incepand cu jumatatea lunii martie, acestea vor fi oferite contra sumei de 0,09 lei pe bucata, pentru a incuraja un consum responsabil.

In acelasi timp, pentru a incuraja un comportament bazat pe reutilizare in randul clientilor, au fost introduse in toate magazinele solutii alternative, prietenoase cu natura: saculeti reutilizabili, din material textil sau sintetic la zona de fructe si legume. In perioada urmatoare, va fi introdusa si sacosa reutilizabila din plastic reciclat, conceputa special pentru a fi folosita de cat mai multe ori la cumparaturi.

„Suntem responsabili pentru ce dam mai departe, iar prioritatea noastra este sa operam si sa ne dezvoltam sustenabil. In fiecare an, ne uitam atent la prioritizarea investitiilor pe care le facem, care au impact asupra business-ului nostru, asupra comunitatilor, mediului sau a climei. In acest an vom accelera actiunile cu impact direct asupra mediului, iar una dintre prioritati este reducerea cantitatii de plastic de unica folosinta si gasirea unor alternative mult mai prietenoase cu natura.

Dincolo de beneficiile pe care ambalajele de plastic le au asupra sigurantei produselor alimentare, plasticul are un impact negativ din ce in ce mai pronuntat asupra mediului inconjurator.

E timpul sa folosim plasticul cu masura, sa reutilizam mai mult si sa adoptam solutii din materiale alternative. Noi am facut deja pasi importanti, prin schimbari in operatiunile noastre de logistica, prin reciclare, prin eliminarea produselor marca proprie din plastic de unica folosinta si prin oferirea unor solutii alternative, din materiale biodegradabile sau reutilizabile.

In continuare, lucram indeaproape cu consultanti in sustenabilitate pentru a implementa cele mai bune solutii pentru un impact pozitiv imediat. In acelasi timp, printr-o abordare proactiva, ii vom implica in aceste initiative si pe clientii nostri, deoarece numai printr-un efort comun vom reusi sa avem rezultate si vom putea genera o schimbare care sa conteze”, spune Mircea Moga, CEO Mega Image.

In acelasi demers, Mega Image va incuraja si in randul clientilor un comportament de reutilizare a pungilor din plastic, precum si reducerea consumului si adoptarea unor solutii alternative printr-o campanie de informare si educare care se va derula sub mesajul “Mai putin plastic, mai putina poluare”, in toate magazinele.

Alte masuri pentru indeplinirea obiectivelor de reducere a poluarii si protectie a mediului prin reducerea consumului de plastic, prin reutilizarea si reciclarea deseurilor din plastic au fost implementate deja de anul trecut, astfel:

Toate produsele marca proprie din plastic de unica folosinta (farfurii, paie, pahare, tacamuri etc.) au fost retrase din magazine si inlocuite cu produse realizate din materiale biodegradabile;

In toate magazinele au fost inlocuite sacosele de cumparaturi din plastic nereciclabil cu sacose realizate din material 100% biodegradabil;

In toate magazinele Mega Image si Shop&Go sunt disponibile sacose reutilizabile Mega Chic;

PET-urile si dozele de aluminiu de la consumatori sunt colectate in vederea reciclarii in 13 puncte de colectare proprii Mega Image, disponibile in magazine;

Toate ambalajele secundare si tertiare din carton si plastic, din magazinele Mega Image si Shop & Go, sunt colectate, compactate si reciclate.

Pentru a diminua impactul asupra mediului inconjurator in cadrul activitatii de logistica, au fost achizitionate camioane cu gaz natural comprimat, un combustibil alternativ care contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de sulf. In prezent, 10 camioane cu gaz natural comprimat sunt utilizate in logistica.

De asemenea, in 2019, Mega Image a atins o rata totala de reciclare pentru plastic si deseuri din hartie, carton si alimente de 55,74%, prin:

11.420 de tone de ambalaje din carton si hartie reciclate;

1.217 de tone de deseuri din plastic reciclate;

495 de tone de deseuri alimentare reciclate;

Implicarea Mega Image in dezvoltarea durabila fata de mediul inconjurator nu se limiteaza doar la masurile de reducere a cantitatii de plastic, ci este mult mai extinsa, prin actiuni si solutii implementate in ultimii ani sub platforma „Mega Verde pentru tine”, care includ: colectarea in recipiente mobile a bateriilor uzate in toate magazinele, statii de incarcare a masinilor electrice disponibile in 8 magazine din Bucuresti, utilizarea hartiei reciclate pentru scopuri administrative, atat la sediul central, cat si in magazine, precum si a hartiei certificate FSC (care garanteaza ca lemnul utilizat pentru hartie provine din paduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice si ecologice) pentru toate cataloagele, revistele promotionale si ambalajele produselor marca proprie. Mai mult, Mega Image se implica si in actiuni de plantare de arbori in diferite zone din tara, actiuni care au drept scop atenuarea schimbarilor climatice.

Strategia Mega Image de dezvoltare durabila si sustenabilitate acopera si alte domenii precum: implicarea in initiative pentru o alimentatie si viata sanatoasa, reducerea risipei alimentare, implicare in viata comunitatilor, siguranta si sustenabilitatea produselor, un mediu de lucru bazat pe diversitate si incluziune, siguranta la locul de munca, dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor. O implicare cu un angajament pe termen lung, pentru a face bine acolo unde conteaza.