Comunicat de presa

Ecommerce-ul românesc este inventiv. O idee nouă este Home Try On-ul, un serviciu inspirat de timpul limitat pentru a face shopping în magazine și de nevoia de a proba ochelari fără nicio obligație de a cumpăra.

“E ca un test drive pentru ochelari. Am luat ce e mai bun din shopping-ul online si l-am combinat cu experiența dintr-un showroom.” spune Alexandru Alecu, fondatorul Videt.ro, optica medicală care a lansat acest serviciu. Despre cum va fi implementat și metoda prin care romanii se pot folosi gratuit de acest serviciu, în acest material.

Cum a apărut Home Try On-ul pentru ochelari?

Unul dintre motivele principale pentru care opțiunea de home try-on este necesară este faptul că ochelarii sunt unul din cel mai greu de cumparat produse online. Necesită o atenție specială la măsurători (lentile, brațe, punte nazală), la modul în care se adaptează la fizionomia purtătorului, iar clienții își doresc siguranța autenticității brandului, dar și alte detalii de estetică care împiedică o simplă achiziție.

Deși comparativ cu opticile din Mall-uri, online-ul vine pe zona de optică cu prețuri de până la 40% mai mici și reprezintă cea mai bună variantă de cost, o parte din cei care au nevoie de ochelari ezită în a finaliza achiziția pentru că nu pot testa ramele alese - așa că avantajul financiar nu mai este de ajuns.

Pornind de la această situație, Videt.ro vine cu prima inițiativă de Home Try on din Romania, prin care timp de cinci zile, fără obligația de a cumpăra, se pot proba ramele preferate chiar acasă, fără obligația de a le cumpăra.

“Măsura vine și în urma feedbackului de la clienții de ochelari, care și-au exprimat dorința de a proba acasă, nestânjeniți, fără să fie nevoiți să se grăbească în funcție de programul de funcționare al opticilor. Prin acest serviciu le întâmpinăm nevoia de a testa și a descoperi cele mai noi game de ochelari de vedere și de soare on demand, în cel mai confortabil spațiu pe care îl pot avea: acasă. ” - explică Alexandru Alecu, CEO Videt.ro.

“Romanii merită mai multe opțiuni de probă a produselor pe care le cumpără online. Este o măsură de accesibilitate înainte de toate.”

De la AR, la “pickup point” din showroom și acum la Home Try On, Videt este una din opticile care apelează la toate metodele de probare, știind că va răspunde nevoilor multor români care s-au obișnuit cu online-ul în materie de achiziție, dar și de testare a produselor dorite.

Optica a căutat să dezvolte această idee pentru a moderniza opțiunile de cumpărare a produselor optice. În primăvara acestui an, optica a lansat instrumentul AR (augmented reality) prin care poți proba ochelarii de pe mobil, live, într-o randare 3D.

Astfel, oricine poate să probeze online oricâte perechi dorește și să le arate prietenilor în timp real cum le vin ochelarii.

“Opțiunea de Home Try On a venit ca un upgrade la tool-ul Virtual Try On. Nu toată lumea se regăsește în a testa ochelarii doar virtual, unii vor experiența tactilă, foarte personală, iar pentru că perechea de ochelari de brand reprezintă o investiție, Home Try On-ul este soluția de a proba atunci când nu ai cum să ajungi la showroom din cauza programului. Mai exact, după ce ne jucăm online cu opțiunea AR, primim ramele în format fizic pentru a alege opțiunea cea mai potrivită pentru stilul dorit.”, transmite Alexandru Alecu, CEO Videt.

Fiind o măsură de accesibilitate înainte de toate, Home Try On răspunde cererii multor purtători de ochelari care vor ca experiența achiziției să fie informată și să se integreze în programul lor.

“Prin Home Try On putem cere feedback mult mai ușor de la prieteni și familie, fără să fie nevoie să sunăm din showroom pe cineva, să ne facem poze, apoi să le trimitem. Mai mult, nu te simți vinovat dacă nu-ți place nimic și poți returna în mod gratuit cutia cu opțiunile alese.” a continuat Alexandru Alecu, CEO Videt.ro.

Home Try On vs. Showroom

Cu toate aceste opțiuni de probare, apare întrebarea dacă showroomul mai rămâne relevant.

“Prezența în offline rămâne un criteriu principal atunci când vorbim despre autoritatea din piață, iar prin noua locație, magazinul fizic se poziționează mai aproape de cei care vor să probeze ultimele rame de brand apărute, mulțumită parteneriatul cu cei de la Luxottica.”

Serviciul Home Try On este accesibil și simplu de folosit. Cei care vor să opteze pentru această variantă trebuie să știe că într-o cutie specială vor primi cele 5 perechi alese. Pentru o experiență cat mai ușoară, Videt a creat un vizual pentru cutii pentru a urmării pașii post-livrare.

Mai multe informații despre cum se poate folosi această opțiune se pot găsi pe pagina de Home Try On de pe Videt.ro.