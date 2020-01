Comunicat de presa

Ziua Indragostitilor e din ce in ce mai aproape, indiferent daca o sarbatoriti pe 14 februarie sau de Dragobete. Acest moment special din an ofera ocazia perfecta pentru a darui persoanei iubite un cadou romantic, poate chiar senzual.

Tocmai de aceea, floraria online Biatul cu Flori a pregatit o colectie cu totul si cu totul speciala, cu accente inedite din tari exotice sau cadouri cu totul iesite din tipar, menite sa bucure doamnele, dar si domnii in egala masura. Alaturi de propunerile semnate de artistii din atelierul Baiatul cu Flori, floraria online pune la dispozitia cuplurilor serviciul bespoke, unic pe piata in Romania.

Datorita acestuia, destinatara (sau destinatarul) se va bucura de un cadou croit special pentru gusturile si personalitatea sa. Tot ce trebuie sa faceti este sa luati legatura cu Baiatul cu Flori. Urmeaza apoi stabilirea bugetului si detaliile despre persoana care urmeaza sa primeasca florile. E important de stiut care este ocazia cu care sunt oferite, care sunt culorile preferate, vinul sau chiar parfumurile favorite si chiar zodia cele pentru care este croita surpriza. In cele din urma, in atelierul Baiatului cu Flori este conceput un buchet sau un aranjament floral unic si care va reflecta intocmai personalitatea celei care se va bucura de creatiile florale bespoke.

Cadouri de Ziua Indragostitilor pentru el

E drept ca in mod traditional si obisnuit, doamnele sunt cele care primesc flori. Cu toate acestea, Baiatul cu Flori vine cu o propunere inedita de cadou pentru el: un buchet cu totul si cu totul special. For both, asa cum este intitulata aceasta surpriza pentru domni este construita din orhidee si strelitzia. Printre aceste flori exotice se asund sticlute shot size de whiskey sau coniac si bomboane savuroase.

Cea de-a doua propunere de cadou de care se pot bucura el&ea este 24 karat. Acesta este alcatuit din trei elemente distincte: pe de-o parte se afla aranjamentul floral delicat, cu parfum discret. Alaturi de acesta, “rasarite” din trandafiri sunt doua pahare elegante, iar langa acestea, persoana iubita va descoperi o sticla de vin spumant cu foite de aur.

Cadouri de Ziua Indragostitilor pentru ea

A bit of everything este cadoul ideal de Valentine’s Day pentru ca bifeaza toate elementele traditionale ale acestei sarbatori. Desigur ca dintr-un astfel de cadou nu puteau lipsi trandafirii rosii, pentru o nota clasica. Alaturi de ei, designerii Baiatul cu Flori au asezat un ursulet de plus care sa ii tina companie atunci cand tu nu poti fi langa ea si un manunchi dulce de bomboane fine.

Heart on a (wooden) plate este o alta idee minunata de cadou in care Baiatul cu Flori a strans toata esenta primaverii. Alaturi de acest florile din acest aranjament, persoana iubita va gasi o declaratie unica de dragoste: o felie de lemn decorata cu o inimioara.

Descopera toata colectia de Valentine’s Day semnata Baiatul cu Flori!