Pentru ca stim cat de important este pentru tine confortul, ECCO a produs pielea HM100K, un tip de piele premium, care iti ofera elementul pe care il cauti: impermeabilitatea.

Ce model sa alegi sezonul acesta?

ECCO TredTray iti va oferi confort, dar si stil

Nu renunta nicio secunda la stilul tau si la planurile tale, indiferent de vremea de afara! ECCO TredTray sunt realizati sa satisfaca si cele mai exigente cerinte.

Bucura-te de aceste noi modele de incaltaminte rezistente la apa, care sunt o alegere fantastica pentru zilele ploioase sau cu zapada.

Profesionistii recomanda pielea HM100K!

Pentru ECCO, tehnologia vine la pachet cu designul atractiv, de aceea pielea HM100K foloseste un proces de ultima generatie, dezvoltat in tabacarile proprii si foloseste tehnici de impermeabilitate pentru a produce incaltaminte potrivita pentru acest sezon.

Indiferent daca mergi prin ”jungla urbana” sau explorezi zone rurale, tehnologia de ultima generatie si tehnicile de impermeabilizare te vor proteja, pastrandu-ti picioarele uscate si confortabile indiferent de drum.

Pielea HM100K specifica ECCO se imbina cu tehnologia HYDROMAX® si te ajuta sa ai un confort general chiar si in conditii de vreme nefavorabila. Cool, nu? ☺

In plus, testat in laboratoarele ECCO, pielea HM100K a fost supusa la peste 100.000 de flexari care au simulat miscarea piciorului, fara sa afecteze in niciun fel incaltamintea.

Pielea HM100K este highlight-ul ECCO TREDTRAY si reprezinta o solutie inovatoare si premium, cu radacini in patrimoniul brand-ului.

Esti pregatit sa iti impresionezi prietenii sezonul acesta? ☺

Provocarea pentru tine este ...100.000 de pasi cu ECCO TredTray, ECCO HM100K iti garanteaza 100% impermeabilitate!

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.