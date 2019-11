Comunicat de presa

Cei care au dorit sa vada cu ochii lor cum se produce iaurtul Danone au avut ocazia sa paseasca in fabrica din Bucuresti, in cadrul evenimentului anual „Ziua Portilor Deschise”, care a avut loc la finalul saptamanii trecute. Curiosii au putut sa afle direct de la angajatii Danone ce a construit compania in Romania in ultimii 20 de ani, pornind de la cei 100 de ani de expertiza in iaurturi, acumulati la nivel international.

Toate intrebarile si-au gasit raspuns pe drumul iaurtului din fabrica: ce contine cu exactitate iaurtul, ce se intampla cu laptele provenit de la fermierii romani de cand intra cisterna pe poarta fabricii si pana la obtinerea produsului final, cum se asigura calitatea si siguranta alimentara. Fabrica Danone este singura fabrica de iaurt din capitala si singura unde se organizeaza periodic vizite pentru copii si adulti.

„Laptele este inima acestei fabrici, iar noi nu doar ca il cumparam, dar ii si ajutam pe fermieri sa-l produca. Luam anual 60 de milioane de litri de lapte, atat de la ferme mari, cat si de la ferme mici si individuale, cu cateva vaci. In fiecare zi producem 1 milion de iaurturi care pleaca nu doar in Romania, ci si in alte 13 tari din Europa, toate la aceeasi calitate”, declara Eduard Jerca, Manager Departament Lapte Danone Romania.

In ultima perioada, interesul romanilor pentru ingredientele din care sunt produse alimentele, cat si pentru procesul de productie, este din ce in ce mai mare, astfel ca vizita in fabrica s-a dovedit o experienta de invatare atat pentru cei mici, dar si pentru cei mari.

„Pentru mine, a fost ceva nou sa vad cum se fabrica iaurtul, nu am incercat nici macar sa il prepar in casa, desi auzisem niste retete. Cand am ajuns la fabrica eram interesata de procesul de fabricatie, voiam sa stiu daca in iaurt se pune lapte, pentru ca am auzit tot felul de variante, insa acum nu mai am niciun dubiu. De asemenea, voiam sa aflu care sunt regulile de igiena, iar din acest punct de vedere am vazut ca in fabrica exista o strictete foarte mare. in urma unei astfel de experiente, am mai multa incredere in produsele companiei, pentru ca am avut ocazia sa vad direct ce se petrece in spate, dincolo de un ambalaj pe care il vedem la raft si de gustul pe care il simtim cand mancam”, a declarat Adriana, participanta la Ziua Portilor Deschise.

Alin, un alt participant la eveniment, a afirmat: „Este prima oara cand vizitez o fabrica de iaurturi. Mi se pare utila participarea la astfel de evenimente, intrucat descoperi lucruri noi, cum ar fi faptul ca termenul de valabilitate mai mare a produselor este determinat de productia iaurtului in conditii de igiena maxima”.

Alaturi de consumatori, la eveniment au participat si cativa sustinatori ai acestuia, Crina Coliban, consilier in parenting, Oana Trifu Bulzan, lifestyle blogger si Dr. Mihail Pautov, medic chirurg generalist.

„M-am bucurat mult sa primesc invitaţia aceasta, pentru ca noi, parintii, avem imensa nevoie sa ne informam din surse corecte, sigure, ştiintifice, atunci cand e vorba despre copiii noştri. Sa vad ca o fabrica de iaurturi, in conditiile in care lactatele sunt alimentul preferat pentru foarte multi copii, ne primeşte in inima ei şi ne ajuta sa intelegem ce se intampla in spatele ambalajului e o bucurie mare”, a spus Crina Coliban.

In urma vizitei, Oana Trifu Bulzan a declarat: „A fost o placere sa particip la Ziua Portilor Deschise alaturi de alti vizitatori, persoane preocupate de alimentatia sanatoasa, multi parinti care isi doresc sa le ofere copiilor tot ce e mai bun, dar si angajati ai fabricii, vizibil pasionati si increzatori in produsul lor. M-am bucurat sa vad ca procesul de productie a iaurtului este transparent, dar atent controlat prin tehnologie de ultima generatie. Sunt mai convinsa ca oricand ca iaurtul este un aliment excelent de introdus in alimentatia noastra”.

„A fost uimitor sa vad contributia tehnologiei la procesul de pregatire a iaurtului. Pentru ca pe linia de productie mana omului nu ajunge sa atinga produsele, iaurturile sunt produse in conditii de igiena maxima, care asigura un termen de valabilitate mare a produselor, dar si calitatea materiei prime. Felicit compania pentru astfel de initiative si ii incurajez pe toti cei curiosi sa participe si la editiile viitoare ale evenimentului, pentru a fi mereu siguri de alimentele pe care aleg sa le consume, pentru sanatatea lor si a familiilor lor”, a spus Dr. Mihail Pautov.

Vizitele in fabrica Danone din Bucuresti vor continua pe parcursul anului urmator, prin programul „Vino acasa la Danone”, dedicat copiilor din clasele I-VIII, dar si studentilor si partenerilor de business

Pentru informaţii actualizate despre urmatoarele vizite, puteti accesa periodic: www.danone.ro sau www.facebook.com/DanoneRomania.