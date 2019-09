Comunicat de presa

COLECȚIA MULTYPLAY este definită de celebrul Less is more!

Mai puțin timp petrecut în salon dar și acasă în rutina zilnică a părului; mai puține produse și în același timp toate multifuncționale. Colecția MULTYPLAY te ajută să economisești timp, bani și spațiu. Noua colecție conține 4 formule concepute exclusiv pentru a garanta rezultate creative și extraordinare, surprinzător de ușor de realizat.

MICRO MOUSSE este O SPUMĂ CU PARTICULE MICRO ce creează un efect de look nearanjat și dezordonat, dar ideală pentru a adăuga volum, fixare mobilă și pentru fixarea buclelor. Pantenolul îmbunătățește elasticitatea părului, îl hidratează și îi oferă flexibilitate.

CONDITIONING STYLER este UN STYLER HIDRATANT ce oferă protecție, ușurează aranjarea părului și îi redă strălucirea. Conține uleiuri naturale, ce hidratează firul de păr dar și proteine din grâu, care întăresc firul de la rădăcină, facandu-l mai ușor de coafat.

SEA–SALT SPRAY este un SPRAY CU SARE DE MARE pentru o texturare cu micro cristale și protecție UV.

HAIR&BODY SPRAY, SPRAY PENTRU CORP ȘI PĂR cu filtru UV complex (SPF 15). Conține ulei de argan și vitamina E - acest produs absoarbe razele UVA și UVB ale soarelui, protejând pielea și are efect împotriva decolorării parului. Conține vitamina E, recunoscută pentru efectul său anti-oxidant și ulei de argan, pentru hidratare și netezire.

Ovidiu Dudu Cumpăt, trainer Londa Romania:

Revenirea la super-buclele 3D reprezintă trendul international al momentului. Pentru a obține acest look, aplică Londa Professional SEA–SALT SPRAY - Spray-ul cu sare de mare pe părul umed, de la rădăcină până la vârfuri. Folosește bigudiuri mici pentru definirea buclelor și lasă parul să se usuce natural. După ce scoți bigudiurile, aplică Londa Professional MICRO MOUSSE pentru a oferi părului mai multă textură și definire.