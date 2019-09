Comunicat de presă

Iutta în povestea urbană...

„Iutta este o punte între vechi și nou, iar produsele noastre poreclite „doruri” sunt o continuare a femeii care le poartă. Iutta nu este doar o geantă, ci este un cumul de elemente. Fiecare element spune o poveste. Fiecare colecție are o poveste, fiecare geantă are o poveste și fiecare simbol de pe o geantă are o poveste. Așadar, IUTTA este o poveste într-o altă poveste.

Eu am fost atrasă foarte tare de partea de semiotică. Am mers mai deaprte și am făcut un studiu al semnelor, iar ca exemplu este colecția numită Dor de românesc, formată din genți cu motive tradiționale culese din fiecare zonă geografică a României. Fiecare zonă are specificul ei, iar eu am ales câte un element reprezentativ din fiecare regiune, inclusiv Basarabia. Aici, am descoperit culori mult mai puternice și vibrante. Aici, dorul fiind atât de dureros, au compensat cu aceste creații eclectice. Nu am vrut să exclud sau să ignor aceste minunății din Basarabia, tocmai de aceea a ieșit o geantă foarte frumoasă cu dor de Basarabia... Simbolul principal al acestei genți este Steaua Nordului, ( steaua cu opt colțuri), steaua călăuzitoare a păstorilor sau a navigatorilor care aflau cu ajutorul ei pășuni mai bune pentru turme, (navigatorii își găseau calea), etc. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr aceste povești, să înțeleg simbolurile, să le expun autentic pe gențile IUTTA.”

Ia este un trend, dar nu poată fi purtată zi de zi. IUTTA este parte din identitatea femeii din România și poate fi purtată oricând, la orice ținută.

„Este adevărat că ne place să purtăm ie, însă aceasta nu este o piesă pe care să o punem pe noi zi de zi... Așadar, m-am gândit cum aș putea să aduc în contemporan și în actual o moștenire atât de faină și cum poți să folosești diferit stilizarea lor? IUTTA nu este un brand popular care creează artizanal. Este mai mult de atât. Ne-am dus pe zona premium și ne-am gândit cum am putea să realizăm un produs care să poată fi purtat de doamne sau domnișoare ce-și doresc o geantă specială, diferită, care să le reprezinte și care să facă parte din identitatea lor. Inspirația mea vine de oriunde. Mă pot inspira dintr-o piesă de mobilier, din natură, din orice. În creație lucrurile nu sunt niciodată fixe. Trebuie să dai voie haosului și creativității să te lase să vii cu altceva... Nici o colecție IUTTA nu este la fel ca alta, nicio geantă nu e la fel ca alta. Pentru că avem un shop online este important ca cei care cumpără de la noi să găsească ceea ce văd în poza expusă în acest magazin, dar design-ul este, deseori, diferit. “

Cum a început totul la IUTTA...

„Eu am lucrat într-o corporație, timp de șapte ani. Am fost inginer, am terminat cibernetica și deodată m-am trezit că doresc să fac altceva în viață. Am început afacerea după o demisie fermă din corporație, după care am vândut o mașină și am trăit de pe urma acestor bani. În afacere am plecat de la zero și simțeam că dacă nu aleg să fac asta nu am cum să-mi trăiesc viața așa cum îmi doream. Aș fi trăit într-un cerc vicios fără niciun sfârșit. Am ales altceva pentru că asta îmi doresc. Cei din familia mea au spus că am luat-o razna...Tatăl meu este sculptor, iar eu am crescut în casă cu arta și cu poveștile acestea minunate care ne amintesc de tot ceea ce înseamnă creație care poate fi exprimată în diverse feluri... Prima colecție a fost cea creată impreună cu tatăl meu, iar totul a plecat de la o serie de schițe pe care le-am găsit la el. Schițe care ne amintesc de stilul baroc. Așadar, acea primă colecție a fost o splendoare, iar gențile din lemn de nuc sculpat, sau mânerele din lemn combinate cu piele au adus faima IUTTA. Dar a fost o colecție unică și irepetabilă. Asta se întâmpla acum șase ani, în 2013, când se năștea brand-ul acesta. În 2018, am adus în brand o colecție aniversară numită DOR REGAL, care a fost o reiterpretare a primei colecții și ale acelor simboluri baroce. De această dată, acele simboluri nu au mai fost sculptate, ci brodate pe gențile IUTTA. Această colecție a fost un adevărat succes, iar noi am declinat-o apoi și pe o colecție de pantofi.”

Clientele noastre și-au dorit și pantofii IUTTA

„Nu a fost ușor să începi să faci pantofi... Nu este aceeași industrie ca la genți. Este complet altceva. Am luat-o de la zero, am învățat ce înseamnă fiecare detaliu pentru că aici totul este diferit, este vorba despre o altă tehnică. La o geantă poți muta ceva din model un milimetru, pe când la un pantof nu poți face asta. Nu va mai fi un calapod așa cum trebuie să fie... Așadar, am învățat un alt domeniu. Este drept că tot gențile sunt cele care se vând cel mai bine. De ce? Pentru că multe dintre cliente vor să probeze pantoful, iar cele din provincie nu au showroom-ul atât de aproape ca cele din București. Avem politici de retur, iar noi încercăm să reducem erorile legate de măsuri, etc...”

Orice colecție se naște din pasiune și bucurie

„Creez în jur de 20 de modele pentru o colecție. Poate și mai mult! Îmi place culoarea, textura, îmi place să mă joc, să le combin, să aduc în prim-plan broderia despre care voi spune că e diferențiatorul nostru... Pe lângă faptul că orice model IUTTA este recognoscibil, e un element în care am pus mare pasiune și bucurie, Și se simte, pentru că produsele noastre au viață, au o identitate proprie, au o voce. Sunt valoroase ca întreg... Au încercat mulți să ne copieze și a fost foarte amuzant, pentru că diferența este imensă. Nu poți să faci ceea ce face altul, nu poți fi tu ce sunt eu... Omul care are ochi să vadă, să apreciaze și care se respectă, alege ceea ce trebuie.

Simt, uneori, că cele care cumpărăa gențile IUTTA sunt uneori mai pasionate decât mine. Există niște ambasadoare, cum îmi place mie să le numesc, care vin și cumpără produsele IUTTA des. Le place, simt valoarea acestui brand. Văd bucuria în ochii lor, iar asta e o satisfacție enormă. Simt pulsul și vibe-ul lor. S-a întâmplat ca unele cliente să ajungă la noi urmărind alte cliente care purtau pe stradă geanta IUTTA. Acesta este un feedback mai mult decât bun!”

Nu este confortabil să fii antreprenor

“Da, este totul ca-n viață! Nu aș putea să spun că este ușor.Am crescut organic. Au existat multe opțiuni de advertising agresiv pe care l-am refuzat. Părerea mea este că ne-a ajutat foarte mult produsul, adică e un brand recognoscibil. Gențile au identitea lor și energia lor proprie. Ele știu mai bine în ce unde vor să meargă mai departe, au pesonalitate. Nu m-am raportat niciodată la ele ca la niște obiecte, iar acest lucru s-a transmis. Toți oamenii care lucrează la Iutta o fac cu drag. Totul la noi se defășoară ca într-o familie, iar aici nu se lucrează numai pentru a ne lua banii la sfârșitul lunii și atât. Facem totul cu drag.

Nu e confortabil să fii antreprenor. Schimbarea și creșterea nu sunt confortabile, dar asta înseamnă să te avânți în business. A trebuit să mă educ foarte mult, pe mai multe planuri. Am făcut o școală de design, am făcut un MBA și am studiat elemente de business cu profesori din Elveția. Aș putea spune că afacerea IUTTA a fost cel mai bun curs de dezvolatre personală la care am fost vreodată. O astfel de afacere te împinge să crești, iar în momentul în care apar provocările trebuie să vezi care sunt posibilitățile. Să vezi ce poți face diferit, să fii mereu în intrebare... Pe lângă faptul că e o acțiune continuă și e o alegere să creezi ceva diferit și să creezi posibilități, acest business este și un fel de a fi, sau un fel de a deveni... Până la clientul final sunt extrem de multe operațiuni la care trebuie să fii foarte atent. Așadar, nu e deloc confortabil... Voi aminti că partea de materie primă, în proporție de 70% , o achiziționăm din Italia. Acolo găsim calitate la superlativ. Investim în calitate, pentru că și accesoriile noastre sunt dintre cele mai bune. De fapt, toate acestea duc la un produs deloc ieftin, dar foarte rafinat. Nu m-am gândit niciodată că nu va merge această afacere, iar în momentul în care mi-am asumat riscul de a trece și printr-un eșec au început să apară lucruri, oameni, televiziuni, interviuri, încât totul a devenit realitate. Cu Olivia Sandu am lucrat și încă o mai facem, pe partea de comunicare, iar ea a fost unul dintre oamenii care m-au susținut și a vazut potențialul. Nu toată lumea a vazut asta de la început, dar cei care mi-au fost alături m-au ajutat enorm. Și le mulțumesc! Avem și un site internațional, unde vindem în măsură mai mică, momentan. În momentul acesta nu vreau să forțez lucrurile. Știu că IUTTA va ajunge departe, este o entitate unică și are drumul ei. Este nevoie să învățăm încă multe, este nevoie să ne creem o bază solidă. IUTTA este pe un drum bun, e o cale pe care mă bucur că am ales-o! Săptămâna aceasta vom începe și monogramarea genților. Este vorba despre personalizarea acestora cu inițialele unui moment special, cu experiența sau o persoană dragă. Este un serviciu pe care îl lansăm în premieră online. E ceva la care lucrăm de mai multă vreme… Vom avea și o campanie video cu bloggeri din fashion.”