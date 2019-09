comunicat de presa

Joi, 12 septembrie, de la ora 17,00, sunteți invitați la Castelul din Inima Capitalei, să trăiți o experiență inedită, ce unește pasiunea muzicii celui mai important festival al țării, George Enescu, cu desavârșirea culinară a preparatelor create de maestrul Le Chateau, Chef Iulian Olaru, acompaniate de Menestrel - vinul oficial al festivalului, produs de cramele Rotenberg.

În calitate de partener al programului Enescu Experience 2019, un proiect ce își propune să răspândească magia festivalului către câți mai mulți oameni, Le Chateau contribuie, prin evenimentul organizat pe 12 septembrie, la crearea unor experiențe complexe, deopotrivă muzicale și gastronomice. Astfel, publicul participant se va bucura de o proiecție live-streaming integrală din salile de concert ale festivalului, urmată de un cocktail rafinat, în care preparatele culinare pregătite cu măiestrie de Executive Chef Iulian Olaru, vor fi corespondentul gustativ al notelor muzicale, în armonie cu partiturile orchestrelor vedetă.

Intrarea la cele două evenimente este gratuită, în limita locurilor disponibile și numai în baza unei rezervări confirmate telefonic la numarul 0725.333.333. La eveniment, participanții vor putea efectua donații ce vor fi direcționate către copii din familii defavorizate, venind în sprijinul acestora pentru susținerea unei cariere artistice.

Accesul în locație este permis cu 45 de minute înaintea orelor de începere a spectacolelor.

JOI, 12 septembrie, ora 17,00 / Cocktail, ora 19,00 (fingerfood pass around by Chef Iulian Olaru și degustarea vinului oficial al festivalului George Enescu, Menestrel - crama Rotenberg)

Program special cu Sir Bryn Terfel GARETH JONES dirijor ORCHESTRA FILARMONICII DIN MONTE-CARLO

Wagner - Preludiul Actului al III-lea din opera Lohengrin

Wagner - „Was duftet doch der Flieder”din Maeștrii cântăreți din Nürnberg

Wagner - „Cavalcada walkiriilor” din Walkiria

Wagner - „Vraja focului” și „Despărţirea lui Wotan” din Walkiria

Ceaikovski - Poloneză din „Evgheni Oneghin”

Arrigo Boito - „Son lo spirito che nega” din Mefistofele

Weill - „Moritat von Macke Messer” din The Threepenny Opera

Rodgers & Hammerstein - Uvertură din musicalul South Pacific

Rodgers & Hammerstein - „Some enchanted evening” din South Pacific

Lerner & Loewe - „How to handle a woman”din Camelot

Bock - „If I were a rich man” din Scripcarul pe acoperiș