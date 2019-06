comunicat de presa

SensoDays se trăiește cu personalitate și atitudine, în stilul personal al fiecăruia dintre clienții care i-au trecut pragul cu un click. SensoDays este despre oameni și comfortul locului în care aceștia aleg să își petreacă timpul. O propunere despre a vedea cum arată auzul, despre a auzi cum miroase liniștea locului în care te reunești seară de seară cu familia, despre a gusta culoarea zilelor în care faci doar ce vrei tu să faci.

Aflată la cea de a șasea ediție, Cupa SensoDays va avea loc la Tenis Club Herăstrău în perioada 02 – 09 Iunie. O inițiativă susținută de www.sensodays.ro și Conadi evenimentul își propune să aducă față în față echipe mixte formate din jucători profesioniști și amatori într-o competiție în care jocul devine personajul principal. Deschis membrilor clubului și tuturor celor care sunt pasionați de acest sport, evenimentul rămâne de 6 ediții o întâlnire a stilurilor personale direct la fileu.

Vă așteptăm, în stilul propriu, la un eveniment în stilul SensoDays.

Despre SensoDays

SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea întreaga echipă susține viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care, de 15 ani, www.sensodays.ro reușește să recomande și să ofere cele mai interesante, mai versatile și mai noi produse și colecții ale brandurilor cu reputație in domeniul băilor, bucătăriilor și al decorațiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viață și este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale.

Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditați permanent și o logistică impecabila cu livrare în toată țara SensoDays ridică mingea la fileu iar modul în care se joacă este stilul celor care îi aleg în proiectele lor.

