Comunicat de presa

Kaufland isi extinde sortimentul de marca proprie in categoria produselor non-food si lanseaza doua marci proprii cu care intra in segmentul produselor kitchen & home design.

Noua marca Spice & Soul se adreseaza celor pasionati de gatit si propune o gama variata de vase de gatit, ustensile si accesorii pentru prepararea si servirea mancarii, care nu trebuie sa lipseasca din nicio bucatarie – de la tigai, oale, cutite, vesela si pana la accesorii pentru copt.

In prepararea mancarurilor, alegerea vaselor, ustensilelor si accesoriilor potrivite este la fel de importanta ca ingredientele, mai ales daca este vorba de pregatirea unei retete complexe sau la cuptor. Cu Spice&Soul, gatitul devine mai simplu, iar servirea mesei o placere.

Pentru inspiratie in decorarea casei, Kaufland introduce in magazine si noile produse Liv&Bo, prima sa marca proprie de obiecte si accesorii de design interior.

Gama este compusa din mici obiecte de mobilier, textile si accesorii decorative pentru casa. Designul produselor este conceput astfel incat sa confere schimbari de efect in locuinta, sa aduca un suflu nou si sa transforme atmosfera interioara, fie ca e vorba de hol, camera de zi, baie sau bucatarie.

Decoratiunile pentru casa din noua gama Liv&Bo vor avea diferite tematici sezoniere, de primavara, toamna sau specifice sarbatorilor de Paste sau de Craciun.

Produsele sunt disponibile deja in toate magazinele Kaufland din tara si clientii se pot bucura de promotii speciale in cursul anului, incepand chiar cu luna martie 2019.

Ambele marci proprii sunt concepute in acord cu principiile de sustenabilitate si protejare a mediului inconjurator. Kaufland investeste in calitatea durabila si siguranta produselor sale marca proprie. Pentru articolele textile, toate fibrele naturale beneficiaza de standardul GOTS (Global Organic Textile Standard), care certifica productia sustenabila a textilelor. in privinta ambalajelor, Kaufland a renuntat la elementele de plastic in favoarea banderolelor de hartie. Calitatea produselor este testata TÜV si atat hartia, cat si articolele din lemn sunt certificate FSC.