comunicat de presa:

CADIVEU este un puternic brand brazilian de produse profesionale care intră și pe piața de produse cosmetice din România după ce a cucerit peste 80 țări din întreaga lume.

Ionuț Broască, hairdresser cu experiență in domeniu de peste 13 ani si Brand Ambassador Cadiveu Romania, a prezentat luni, 18 Februarie, in cadrul primului seminar de prezentare Cadiveu desfășurat la Phoenicia Grand Hotel din București, câteva dintre liniile de produse din portofoliul brandului.

"Noutatea cu care vine brandul Cadiveu față de celelalte produse de pe piață sunt kit-urile home care, special concepute pentru a fi utilizare de către cliente acasă, cu scopul de a susține și continua îngrijirea primită la salon, rezultatele de lungă durată însemnând îngrijire constantă,” susține Ionuț.

In cadrul evenimentului, Ionut Broasca a făcut câteva demonstrații ale produselor Cadiveu, precum:

- Thermal Reconstruction linie lansata in 2006 cu un succes fără precedent, un tratament cu care obtii un par absolut neted si strălucitor si care poate fi folosit pe toate tipurile de par;

- Ecokeratin special pentru parul blond, împiedică decolorarea si îngălbenirea parului, oferă efect platinum;

- Glamour Plus, dedicat parului vine in sprijinul parului brunet, protejează culoarea, protecție termica, hidratare si strălucire intensa;

- Plastica de Argila – pentru reconstrucție și rezistență.

In plus, alte produse folosite in cadrul demonstrațiilor au fost:

- Keratin Express Shampoo - primul sampon tratament cu un efect mult mai blând decât restul tratamentelor, elimina frizz ul si controlează foarte bine volumul, lăsând un par plăcut la atingere, neted si luminos;

- Smooth Protein o linie semipermanenta de indreptare a parului fara a rupe legaturile interne ale firului de par;

- Detox - o linie de detoxifiere si hidratare scalp si par, reglează si stabilizează ph-ul scalpului, împotriva căderii firelor de par, probleme ale scalpului.

La finalul seminarului, participanții au avut ocazia sa observe si sa testeze rezultatele produselor direct pe parul modelelor.

Cadiveu Professional este un brand care folosește ingrediente naturale și tehnologia verde, produse fara parabeni, siliconi, forma aldehida, pentru a le oferi femeilor de pretutindeni părul la care au visat întotdeauna. Fie că vorbim de păr scurt, lung, frizz, ondulat, deshidarat, Cadiveu ofera solutii potrivite oricarui tip de par.