GETT'S a deschis un nou salon de infrumusetare in Plaza Romania cu o investitie de peste 130.000 euro

Comunicat de presa

GETT'S, una dintre primele retele private de saloane de infrumusetare din Romania si lider pe piata locatiilor de 4 si 5***** de profil, a deschis in luna octombrie un nou salon GETT’S Color Bar in centrul comercial Plaza Romania din Bucuresti, dupa o investitie de peste 165.000 euro. Astfel, brandul cu o vechime de 21 de ani ajunge la 10 saloane deschise la nivel national.

Bugetul mediu al amenajarilor in cazul saloanelor GETT’S se situeaza la 1.000 de euro/mp insa efectul inflatiei care se regaseste nu doar in costul materialelor, ci si in forta de munca, dar mai ales in lipsa acesteia, au dus la o crestere a costurilor la 1.225 euro/mp. Investitia a fost asigurata cu aportul partenerilor strategici dar si din fonduri proprii, ca in multe alte locatii anterioare. Lucrarile au durat 8 luni, dublu mediei estimate de investitori, insa acest lucru s-a datorat complexitatii tehnice si amenajarii salonului in spatiul mall-ului. Amenajarea, care se intinde pe o suprafata interioara de 135 metri patrati si 30 mp de terasa, pastreaza linia industriala cu influente interbelice ca o diferentiere de restul saloanelor brandului. S-au pastrat structurile metalice ce imita cuprul, placari de faiante pe mobilier, tavanele deschise, luminile suspendate.

“Avem elemente pe care ne place sa le regasim dintr-un proiect in altul, dar ne place sa aducem si elemente noi, pentru ca nu ne plac proiectele standardizate, care depersonalizeaza relatia cu clientii. Cream in permanenta un mediu nou pentru clienti prin imbinarea mai multor factori: design nou, alternam inclusiv brandurile cosmetice folosite de la un salon la altul, materialele, solutiile, culorile. Marele avantaj al acestui spatiu este peretele-cortina, cu lumina spre exterior, care ne permite sa ne jucam cu spatiul si sa oferim intimitate”, a declarat Lucian Miess owner GETT’S Salons .

La fel ca in celelalte locatii cu terasa (GCB Park Lake, GETT'S MEN Exclusive Floreasca, GCB Iulius Mall Cluj), spatiul de 30 mp va fi amenajat pentru a deveni si un spatiu de relaxare, functionand ca si cafenea pentru clientii salonului.

Din punct de vedere al serviciilor, dincolo de serviciile complete pentru doamne, salonul de patru stele va beneficia de un concept - GETT'S MEN Barber Shop – un shop in shop dedicat clientelei masculine, unde vor fi oferite servicii de barbering si grooming.

Salonul va avea la maturitate o echipa de 28 de angajati, ajungandu-se la un total de aproximativ 250 de angajati la nivelul intregului lant de saloane.

“Ne bucuram de cresteri mari pe segmentul de clienti, de la un an la altul. La sfarsitul anului 2016 am incheiat cu 93.240 clienti, la sfarsitul lui 2017 cu 115.070 clienti, iar pentru 2018 previzionam 128.000 clienti/an/servicii. Desi pe fondul deschiderii si de locatii noi, sa nu uitam ca este foarte greu sa obtii crestere in locatii deja mature, noi avand locatii de 18 ani”, a continuat Lucian Miess.

“Un lucru la care chiar ne pricepem este sa atragem si sa fidelizam clientii, in general acaparam market share acolo unde deschidem, pentru ca investitiile de ultima generatie, la cele mai inalte standarde de calitate si siguranta, toate departamentele de Media (7 canale media, printre care revista brandului GETT'S Highlights Magazine), de IT (ERP/CRM/IVR/VoIP/APP), de Management, Operational, de educatie si formare personal, de marketing (programe de fidelitate, abonamente, produse financiare, card-uri cadou, Gift Certificate, cluburi de membrii, studenti, corporate, recunoasterea telefonica automata a clientilor, programari online, revista, blog, notificari si remindere, acumulari de puncte valorice, plata securizata prin aplicatie mobila cu aceste puncte, e-shop, castig din recomandari de clienti noi, din cumpararea de produse profesionale, prin feedback, etc), toate acestea transforma GETT'S intr-un Hub de beauty atat de complex incat este greu de egalat ca si pricepere si putere de a fi sustinute de catre concurenta, atat in tara cat si in strainatate, incat diferenta intre avantajele de care beneficiaza un client la GETT'S vs oricare alt salon din zona sunt atat de mari, la preturi care sunt destul de apropiate (desi nejustificate in cazul concurentei), incat clientii aleg mai mult pachetele complete moderne la preturi apropiate, aleg metoda ce le garanteaza calitate in regim constant, standardizat, cuantificat, modern” a incheiat Lucian Miess.

Previziunile arata ca salonul va ajunge la break even in 6 luni de la deschidere, urmand ca intreaga investitie sa fie recuperate in decurs de 4-5 ani.