No Shave November: HairCare se alatura campaniei Asociatiei Beard Brothers prin care vor cumpara o ambulanta

Comunicat de presa

In luna noiembrie, barbosii pot ajuta la cumpararea unei Ambulante impreuna cu Asociatia Beard Brothers si Haircare.

Haircare se alatura campaniei Asociatiei Beard Brothers si ofera clientilor sai discounturi la produsele pentru barbosi, iar o parte din profit este donat campaniei 1.12 Wheels for Life care are ca scop achizitionarea unei ambulante de tip C, pentru SMURD Cluj. Oricine poate dona pentru aceasta cauza si poate castiga un motor.

Ce este No Shave November (Movember)

No Shave November (Movember) este un eveniment anual in care barbatii sunt incurajati sa isi lase barbile si mustatile sa creasca pe tot parcursul lunii noiembrie, astfel incat sa reaminteasca de problemele de sanatate ale barbatilor cum ar fi cancerul de prostata, cancerul testicular sau suicidul.

Scopul acestui eveniment este acela de a incuraja detectarea cancerului, diagnosticarea acestuia si tratamentele potrivite intr-un stadiu incipient, astfel incat sa reduca numarul deceselor ce pot fi prevenite. Pe langa controale anuale, barbatii sunt indemnati sa verifice daca au avut cazuri de cancer in familie si sa adopte un stil de viata sanatos.

Barbatii sunt incurajati sa nu isi ingrijeasca barbile in luna noiembrie, iar banii pe care i-ar fi investit in ingrijire sa ii doneze catre o cauza care sustine miscarea No Shave November.

Campania initiata de Asociatia Beard Brothers si sustinuta de HairCare

in 2018, cei din Asociatia Beard Brothers initiaza campania 1.12 Wheels for Life prin care vor sa stranga bani pentru a cumpara o ambulanta tip C pe care sa o doneze catre SMURD Cluj.

In spiritul No Shave November, Haircare a redus preturile tuturor produselor de ingrijire pentru barbati pentru a-i incuraja sa cumpere si sa faca o fapta buna luna aceasta. Pe langa reducerea de pe site, pentru fiecare produs cumparat, Haircare redirectioneaza un procent din vanzari catre cauza sustinuta de cei de la Beard Brothers.

„In Romania nu exista inca un ONG care sa se ocupe strict de problemele de sanatate ale barbatilor, insa fiind vorba despre Movember si barbosi, nu putem sta deoparte, asa ca am initiat aceasta campanie pentru a ajuta cat de mult putem si ne bucuram ca avem sustinerea multor entitati, de la Haircare si pana la studenti”, ne spune Cornel Marian Hoza, presedinte si membru fondator Beard Brothers.

Ce poti sa castigi daca donezi

Cei ce aleg sa doneze direct catre Asociatia Beard Brothers pot castiga un motor.

Pentru a se inscrie in tombola pentru a castiga motorul, cei interesati trebuie sa doneze 100 de lei in contul Asociatiei Beard Brother: RO58BTRLRONCRT0249735201, cu mentiunea MOTO-SMURD plus numarul de telefon.

Cum poti sa donezi

Exista mai multe modalitati de a dona:

Cumparand produsele dedicate barbosilor de pe Haircare.ro;

Donand 100 de lei in contul Beard Brothers;

Sustinand cauza pe Indiegogo.

Despre activitatea Asociatiei Beard Brothers

Beard Brothers este unul dintre cele mai neconventionale ONG-uri din Romania, infiintat in 2013 ca o fratie a barbosilor. Principalul scop al acestui ONG este acela de a se implica activ in societate si de a lupta impotriva stereotipurilor sociale si a discriminarii.

in 2015, barbosilor li s-au alaturat si The Sisterhood, divizia de fete, iar in 2016 s-a infiintat si Volunteer Crew, echipa unde se pot implica toti cei ce vor sa se implice in activitatile initiate de Beard Brothers si The Sisterhood.

„in toti acesti ani, si noi, si fetele si voluntarii ne-am implicat in mai multe campanii, pe multe dintre ele le-am initiat chiar noi. Am donat haine, jucarii, am sustinut sportivi de performanta, dar am ajutat si punctual oameni care aveau nevoie de ajutor. Sunt sigur ca nu ne vom opri curand cu aceste initiative”, ne-a mai spus Cornel Marian Hoza.

Implicarea Haircare in campania Beard Brothers

„Pentru ca parte din clientii nostri sunt si barbosii, nu puteam sa nu ne alaturam cauzei No Shave November. Consider ca un impact cat mai mare se aduce atunci cand iti unesti puterile cu alti oameni care au interese comune, in cazul nostru cei de la Beard Brothers pe care ii apreciem si ii sustinem. Este impresionant ce pot face oamenii pentru comunitate atunci cand isi doresc cu adevarat ceva”, a declarat George Agafitei, CEO Haircare.

Poti cumpara produsele preferate pentru ingrijirea barbii de pe Haircare sau poti dona direct catre Beard Brothers pana pe 10 decembrie.