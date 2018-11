BluParty.ro implineste 13 ani: Care este povestea lor, ce concepte noi aduce relansarea si cum au sarbatorit

Comunicat de presa



De-a lungul anilor, BluParty a adus petreceri si animatori cu povesti uimitoare, atat personaje originale, cat si personaje inspirate de universul preferat Disney sau Marvel.

Dupa 13 ani cu peste 11.600 de evenimente reusite in care au pus zambetul pe fata a sute de mii de copii, dar si mai multor parinti, BluParty adopta o identitate noua, cu servicii si viziune noi, mai personalizate si mai aproape de sufletul micutilor.

Pentru a sarbatori, echipa BluParty a organizat un eveniment care a marcat aceasta celebrare si care a avut toate ingredientele care fac ca petrecerile organizate de BluParty sa fie atat de reusite.

Inca de la inceputurile sale, din anul 2005, BluParty a avut ca obiectiv principal grija fata de micuti. Pe atunci echipa nu era deloc numeroasa, cu doar 5 angajati, insa astazi ea numara zeci de angajati si colaboratori care iubesc ceea ce fac si impartasesc aceleasi valori si obiective. De la o simpla idee incurajata de mai multi parinti, BluParty s-a transformat in cea mai mare agentie de organizat petreceri pentru copii.

Relansarea aduce concepte noi de petrecere si eveniment, precum Science Parties, Virtual Reality, Teatru, Festival si spectacole de magie.

Ce noutati vin odata cu noul concept BluParty?

Un business in organizarea de petreceri pentru cei mici este o misiune plina de creativitate si zambete, dar si un job provocator. Printre baloane, prajituri si animatori, oamenii din spatele unui astfel de business incearca sa aduca bucurie celor mai greu de multumit clienti, copiii – prin concepte unice si decoratiuni personalizate.

Noul concept aduce schimbari mai ales la nivel de servicii: petreceri cu tematici personalizate, concepte care scot la iveala copilul din fiecare si noi petreceri pentru adolescenti. Iata cate ceva despre fiecare:

Petreceri cu tematici personalizate

intr-o piata care intampina petrecerile cu retete prestabilite si template-uri gata facute, echipa BluParty isi propune sa puna accent pe petreceri personalizate si pe comunicarea cu clientii, atat de necesara pentru organizarea unui eveniment care sa corespunda cu ceea ce isi imagineaza fiecare client.

Inteligenta emotionala, multa energie si creativitate duc la relatii mai apropiate si personale cu clientii, care sunt mereu fericiti sa isi vada ideile puse in practica. Desi sunt cei mai priceputi in ceea ce priveste organizarea unor evenimente care ii incanta intotdeauna pe prichindei, echipa BluParty stie ca parintii isi cunosc cel mai bine proprii copii si stiu ca sugestiile lor pot face o reala diferenta.

Aceasta relatie stransa cu clientii este ingredientul secret care face ca evenimentele organizate de echipa BluParty sa aiba un succes atat de mare.

Concepte care scot la iveala copilul din interior

Petrecerile si aniversarile nu sunt doar despre copii, ci si despre si pentru parinti.

Scopul acestor evenimente nu este doar de a-i tine pe copii ocupati, ci si de a-i ajuta pe parinti sa petreaca timp de calitate impreuna copiii lor si de a crea momente si amintiri care vor dura peste ani.

Noile concepte de party se axeaza pe provocarea creativitatii si curiozitatii celor mici, dar nu se rezuma doar la asta, ci incearca sa ii stimuleze si sa ii captiveze si pe parinti prin umor si surprize family-friendly.

“Fascinatia pentru povesti nu se termina la o anumita varsta. Povestile puse in scena in cadrul evenimentelor BluParty sunt special concepute pentru a-i captiva si pe parinti, nu doar pe copii.” afirma Alexandra Timofte, manager BluParty

BluParty vrea sa puna accent pe concepte care scot la iveala copilul din interior si care sunt menite sa ii ajute pe parinti sa vada fiecare moment prin ochii unui copil. De aceea povestile si umorul din cadrul evenimentelor vor atat pe placul copiilor, cat si pe placul adultilor.

Deviza BluParty este Copii fericiti - parinti linistiti si petreceri de neuitat. La o petrecere BluParty, parintii nu vor simti doar satisfactia de a-si vedea copiii fericiti, ci vor fi ei insusi fericiti sa isi retraiasca copilaria, pret de cateva ore.

Petreceri pentru adolescenti inspirate de primii “clienti” ai BluParty

“Primii clienti BluParty, si anume copiii de acum 10-13 ani, au devenit adolescenti, dar au ramas fani BluParty. Pentru ei insa, petrecerile s-au schimbat, ceea ce ne-a inspirat sa adaugam noi idei si concepte de petrecere. O buna parte din echipa noastra are copii care au crescut cu evenimentele BluParty, lucru care ne-a motivat sa adaugam noi povesti, potrivite pentru etapa in care se afla ei.” ne spune Alexandra, manager BluParty. In acest sens, ei vor implementa concepte noi de petrecere, care tin cont de trendurile care prezinta interes atat pentru adolescenti, cat si pentru adulti.

Decorurile si activitatile distractive de la evenimente vor fi inspirate de tehnologie, decoruri gata de a fi share-uite cu zeci de like-uri in social media, festivaluri si alte lucruri care prezinta interes pentru generatia tanara. Virtual reality, look-ul glittery si photo booth-urile cu efecte speciale sunt doar cateva dintre noutatile prezente la petreceri.

De asemenea, se va pune si mai mult accent pe spectacolele de teatru si divertisment. Personajele din povesti, filme de animatie sau chiar personaje originale, atat de populare printre cei mici, dar si printre cei mari isi vor face in continuare aparitia la evenimente care mai de care mai creative.

Logo-ul si identitatea BluParty evolueaza odata cu clientii

Odata cu petrecerea de 13 ani se anunta si o relansare la nivel vizual.

Brandul are acum un nou logo vesel, realizat parca din panglici in culorile reprezentative - albastru si rosu, care transmite mai bine noile valori.

Mai mult decat atat, si site-ul BluParty isi va schimba infatisarea in curand, urmand sa devina mult mai user-friendly, pentru a ajuta vizitatorii sa descopere concepte noi de petrecere si sa gaseasca rapid toate elementele necesare petrecerii la care s-au gandit.

Cum a fost la petrecerea de 13 ani? O aniversare plina de emotii si zambete

Echipa BluParty a organizat o petrecere care ii reprezinta pe ei si serviciile pe care le ofera si au reusit sa ii faca pe cei mari sa se bucure de fiecare moment, cot la cot cu cei mici.

Petrecerea de 13 ani, care a avut loc (in mod deloc intamplator) la Maison 13, a bifat toate atributele unei petreceri reusite. inca de la intrare invitatii au fost intampinati de zeci de baloane aurii si albe umplute cu heliu, care ii introduceau in atmosfera festiva.

Pentru a-i indemna pe invitati sa scoata la iveala copilul din interior, la momentul sosirii, acestia au fost poftiti sa extraga un biletel dintr-un bol, pentru a descoperi un citat celebru despre copilarie.

Fiind vorba de BluParty, petrecerea nu a dus lipsa de activitati distractive. Invitatii s-au putut bucura de un corner de machiaj cu glitter, un photo booth cu recuzita, un candy bar cu tot felul de bunatati si o fantana de ciocolata si un corner de realitate virtuala.

Cu toate astea, momentele de entertainment ale serii au fost cele care au facut deliciul tuturor invitatilor, indiferent de varsta.

Dupa o introducere realizata de Cosmin Natanticu, Alexandra Timofte, manager BluParty, i-a intampinat pe invitati, a vorbit despre cei 13 ani de BluParty, despre valorile care stau la baza lui si despre oamenii frumosi care fac BluParty sa fie ceea ce este.

“Pentru noi, BluParty, zambetul unui copil la o petrecere reprezinta incununarea succeselor noastre. Am transformat o pasiune intr-un mod de viata si ne dorim sa facem in continuare mii de copii fericiti.” declara Alexandra Timofte, manager BluParty.

Aceasta introducere incarcata de emotii pozitive a fost urmata de un moment comic de experimente chimice realizate de un om de stiinta trasnit, interpretat de Vasile Revnic, actor BluParty.

Excentricul profesor a avut drept ajutoare 4 copii care au fost de-a dreptul fascinati de fenomene chimice precum sublimarea ghetii carbonice.

Nu se putea ca din programul serii sa lipseasca un act de magie, atat de indragita de copii. Magicianul Bogdan Munteanu i-a incantat pe cei mici, care au privit cu uimire cum carti de joc apar ca prin minune in interiorul baloanelor deja umflate.

La finalul programului artistic, a avut loc un recital sustinut de Eliza Georgescu, una dintre participantele X Factor Romania, care a interpretat “I Will Survive” sau “Uptown Funk” si a reusit prin energia ei molipsitoare sa aduca invitatii pe ringul de dans.

Petrecerea nu s-a sfarsit odata cu incheierea momentelor artistice, ci a continuat cu multa bunavoie si zambete, pentru ca cei de la BluParty au reusit sa ii faca pe toti cei prezenti la eveniment sa vada fiecare moment prin ochii unui copil.

Ramai aproape de BluParty pentru relansarea site-ului pe bluparty.ro.