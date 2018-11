Nature Box valorifică tot ce are natura mai bun: Un păr și o piele frumoase în mod natural, pentru ca tu să te simți bine atât în interior, cât și la exterior

Nature Box – frumusețe holistică și pozitivitate cât cuprinde. Lansarea brandului Nature Box în România provoacă idealurile tradiționale de frumusețe, venind, în schimb, cu o abordare holistică asupra frumuseții. În plus, Nature Box își propune să fie în deplină armonie cu natura și să respecte viața, fiind un brand sustenabil. Cele cinci game realizate cu 100% uleiuri presate la rece din fructe și nuci combină îngrijirea cu energia pozitivă pentru ca tu să arăți și să te simți bine, atât în interior, cât și la exterior. Nature Box face aluzie la trendul „Unboxing” de pe platformele sociale și, în același timp, este un brand vegan, plin de vitamine și antioxidanți, fără silicon, coloranți artificiali, sulfați sau parabeni. Cu Nature Box îți dezvălui frumusețea naturală a părului și a pielii!

Beauty Positivity – o abordare holistică a frumuseții

Nature Box îți oferă tot ce are natura mai bun, pentru o frumusețe care strălucește din interior. Alegerile noastre în materie de consum și stil de viață sunt tot mai mult ghidate de un simț al răspunderii – de la mâncare și modă până la călătorii și produse cosmetice. Originea, producția și comercializarea unui produs trebuie să fie cât mai transparente și sustenabile. În conformitate cu studiul* „Global Shapers”, realizat de Forumul Economic Global (World Economic Forum), sustenabilitatea este un aspect deosebit de important pentru mileniali, iar Nature Box le împărtășește această filozofie. „Beauty Positivity” nu înseamnă doar un păr și o piele frumoase. Femeile se simt cu adevărat frumoase doar atunci când interiorul și exteriorul sunt în echilibru - „Beauty Positivity” derivă din a fi conștient că faci bine, în mod activ, pentru tine și viitoarele generații”, spune Marie-Ève Schröder, Corporate Senior Vice President International Marketing în cadrul diviziei de produse cosmetice Henkel. O serie de modele și influenceri selecționați la nivel internațional reflectă viziunea Nature Box în stilurilor lor autentice și conștiincioase de viață și o promovează pe canalele lor sociale pentru a inspira.

Nature Box: Tot ce are natura mai bun este presat la rece.

Uleiurile presate la rece au fost dintotdeauna apreciate pentru proprietățile lor nutritive. De asemenea, sunt unele dintre cele mai eficiente ingrediente de înfrumusețare. Cele cinci game Nature Box conțin uleiuri presate la rece din fructe și nuci: Avocado, Cocos, Caisă, Migdală și Macadamia. Uleiurile presate la rece sunt foarte diferite față de uleiurile utilizate în mod normal. Presarea la rece este cel mai eficient proces de extracție ce permite conservarea în întregime a nutrienților esențiali ai uleiului.

Uleiurile procesate la rece din produsele Nature Box nu sunt rafinate sau prelucrate, astfel că toate vitaminele lor prețioase, cum ar fi A, B, C, D, și E, precum și antioxidanții și acizii grași nu se pierd. Uleiurile presate la rece din produsele Nature Box previn uscarea pielii și, în acealași timp, hidratează și catifelează pentru ca pielea și părul să capete un aspect sănătos și puternic. De asemenea, aceste uleiuri sunt vegane și nu conțin silicon, coloranți artificiali, sulfați și parabeni. Formula produselor protejează părul și pielea și le acoperă cu o peliculă subțire ce nu încarcă sau îngrașă. Varietatea de ingrediente naturale acoperă multiple nevoi de înfrumusețare: biotina din uleiul de avocado stimulează producerea de cheratină, intensificând strălucirea naturală a părului. Uleiul de cocos are proprietăți calmante și oferă o hidratare intensă. Acizii grași nesaturați și vitamina A din uleiul de caise creează o barieră naturală protectoare pentru piele. Proprietățile antioxidante ale uleiului de migdală protejează și ele pielea, oferindu-i o strălucire deosebită. Uleiul de macadamia are un efect regenerator ce conferă fermitate pielii și oferă o protecție naturală împotriva efectelor dăunătoare ale soarelui.

Contribuie la un viitor mai bun cu Nature Box

Nature Box respectă standarde înalte de producție și calitate, împreună cu un angajament de sustenabilitate. Nature Box cooperează cu organizații internaționale de dezvoltare și sprijină micii fermieri în cultivarea responsabilă a materialelor prime. În India, de exemplu, Nature Box sprijină producătorul Solvay și organizația non-profit TechnoServe în cultivarea sustenabilă a guar-ului, ingredient utilizat în produsele Nature Box, derivat din fasolea guar. Adițional, Henkel colaborează în mai multe țări și cu organizația de dezvoltare Solidaridad, inclusiv în Nigeria, pentru a produce sustenabil ulei de palmier, un alt ingredient folosit în produsele Nature Box. Mai mult, oricare ambalaj Nature Box conține 25% plastic reciclat.

Prezentarea gamelor Nature Box

Nature Box conține cinci game de produse pentru îngrijirea părului și a pielii cu uleiuri presate la rece din fructe și nuci: Avocado, Cocos, Caisă, Migdală și Macadamia - pentru o frumusețe naturală. Presarea la rece este cel mai eficient proces de extracție ce permite conservarea în întregime a nutrienților esențiali ai uleiului. Ingredientele naturale acoperă toate nevoile de înfrumusețe, de la vârfurile părului până la porii pielii.

Nature Box conține 26 de produse, dintre care 14 sunt dedicate îngrijirii părului (șampon, balsam, tratament fără clătire) și 12 sunt dedicate îngrijirii corpului (gel de duș, scrub, loțiune de corp, unt de corp și ulei de corp).

Avocado: protejează și repară în profunzime părul și pielea.

Cocos: reîmprospătează și hidratează.

Caisă: pentru o piele catifelată și un păr mătăsos.

Migdală: oferă volum părului și îngrijire delicată pielii sensibile.

Macadamia: hidratează în profunzime pielea uscată.