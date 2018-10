Jocuri si concursuri de Halloween pentru cei mici la Veranda Mall

Comunicat de presa

De Halloween, distractia este garantata la Veranda Mall – concursuri cu magi-maturi, petreceri cu pinata, dovleci care se rostogolesc si multe alte jocuri specifice acestei sarbatori ii asteapta pe copii la locul de joaca din cadrul centrului comercial.

Pentru a testa creativitatea si indemanarea celor mici, mall-ul va organiza un atelier de creat maturi magice, care vor fi folosite ulterior intr-un concurs de agilitate - Cel mai rapid zburator. Copiii vor parcurge o portiune de traseu cu matura, fara sa o atinga, ca niste adevarati vrajitori, dupa care vor rostogoli cate un dovleac, cu ajutorul maturii, pana la finalul probei. Cea mai rapida si mai puternica matura va castiga concursul.

Ambitia si perseverenta sunt intotdeauna rasplatite la Veranda Mall, asa ca, cei care se vor incumeta sa participe la jocul de ring toss, Witch’s hat, si vor reusi sa inscrie minimum 3 inele, vor fi rasplatiti cu bomboane si caramele, pe care le vor castiga spargand baloane in forma de dovleci de Halloween.

Trick or Treat? Pentru a incheia ziua in aceeasi nota distractiva, vom pune la dispozitia celor mici 4 pinata sub forma de dovleci, lilieci, paianjeni si alte creaturi infricosatoare, care vor contine cele mai dulci si mai bune recompense. La spargerea pinatelor, vor putea fi folosite cozile maturilor utilizate la concursul „Cel mai rapid zburator”.

Toti copiii care vor vizita Veranda Mall de Halloween vor pleca acasa cu o amintire amuzanta a acestui eveniment, de la photo corner-ul special amenajat. intr-un decor tematic, cu accesorii amuzante, cei mici vor avea ocazia sa creeze amintiri de neuitat, impreuna cu gasca de prieteni de la Veranda, sau chiar si cu parintii.

„Anul acesta transformam Halloween-ul intr-o sarbatoare speciala pentru cei mici la Veranda Mall. Asa ca am pregatit pentru acestia o serie de surprize amuzante, educative si interactive. Fie ca vorbim despre concursuri de decorat maturi magice sau despre jocuri de ring toss, distractia este garantata, iar prietenii Veranda Mall incantati”, a declarat Valentin Dobrescu, directorul Veranda Mall.

Pentru mai multe detalii legate de programul evenimentului, poate fi consultat website-ul www.verandamall.ro sau pagina oficiala de Facebook Veranda Mall.