Pe 31 octombrie, vino si tu la cea mai mare ora de educatie financiara din lume!

Comunicat de presa

Miercuri, 31 octombrie, la ora 10:30, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnica, Universitatea de stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Colegiul National Virgil Madgearu, Facultatea de Drept si Universitatea de Arhitectura Ion Mincu se alatura celor peste 61 locatii din tara care dau startul simultan evenimentului, alaturi de profesorii de educatie financiara din programul scoala de Bani, care ii vor invata pe cei prezenti cum sa isi gestioneze veniturile, pentru ca independenta financiara se invata.

inscrierile la eveniment se pot face online, prin selectarea celei mai apropiate sali de curs si completarea datelor de contact din formularul de pe pagina www.scoaladebani.ro. Reprezentantii desemnati de Guinness World Records si BCR se vor afla miercuri in cele doua locatii din Oradea pentru a supraveghea evenimentul, al carui regulament poate fi gasit in toate locatiile implicate in proiect, dar si online, pe site-ul programului.

Educatia financiara le poate reda romanilor increderea ca pot face acele lucruri la care astazi doar viseaza. Tocmai de aceea, anul acesta vom sarbatori Ziua Mondiala a Economisirii alaturi de mii de oameni din toate colturile tarii, care isi unesc fortele pentru a stabili un nou record al Romaniei si, totodata, pentru a face un nou pas catre independenta financiara si catre o viata mai buna. Contam pe participarea lor pentru a face posibila aceasta misiune ambitioasa si pentru a demonstra ca, atunci cand noi avem incredere in fortele noastre, putem reda Romaniei increderea in fortele ei, a declarat Nicoleta Deliu, coordonatoarea programului scoala de Bani.

Recordul actual pentru cea mai mare lectie de educatie financiara a fost consemnat de Guinness World Records in 2013, pentru o initiativa care a avut loc in Statele Unite si a numarat 5,624 participanti. Programul de educatie financiara scoala de Bani, dezvoltat de BCR, isi propune sa stabileasca un nou record mondial, printr-un eveniment ce va avea loc simultan in 25 de orase din intreaga tara.

Tinerii din zilele noastre au probleme tot mai mari in a-si administra veniturile si a intelege aspecte fundamentale in gestionarea financiara proprie, acest subiect nefiind discutat la nivelul la care ar trebui in scoli, neacordandu-i-se importanta pe care o are de fapt si neexistand o educatie in acest sens, dorim sa aducem in atentia publica aceasta problema si sa venim in ajutorul studentilor. Prin programul scoala de Bani, alaturi de BCR, vom lua parte la cea mai mare lectie de educatie financiara din lume, sperand cu ajutorul organizatiilor noastre membre din centrele universitare din intreaga tara, sa aducem o schimbare si in aceast segment educational. – Petrisor Tuca, Presedinte Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania.

Fiti alaturi de noi in misiunea de a intra in Cartea Recordurilor - Guinness World Records si de a creste nota Romaniei la educatie financiara!

Foto homepage: 99Art /Shutterstock