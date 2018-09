Colectia Levi's de toamna-iarna 2018 te invita la o calatorie in timp

comunicat de presa

Este dificil sa ajungi la un consens in ziua de astazi, dar cu un singur lucru putem fi cu totii de acord, si anume ca adidasii sunt item-ul momentului. Astfel, intalnim trendsetteri care poarta adidasi, blugi si pantofi stiletto, vedem cum imbracamintea de strada este purtata impreuna cu articole din prezentarile de moda, cum stilul anilor ’80 este mixat cu cel al anilor 2000, pentru ca astazi absolut totul se potriveste. Iar aceasta diversitate este exact sursa de inspiratie a colectiei de toamna- iarna 2018 Levi’s®.

Pentru colectia de toamna-iarna 2018, Levi’s® s-a inspirit, in primul, rand din epoca adidasilor si a hainelor de strada, creand un stil ce mixeaza trendurile de astazi- cum ar fi graficele artistice, blugii cu talie inalta si logo-urile – reamintindu-ne in acest fel de cele mai cool tinute ale anilor ‘80 si ‘90. “Este vorba despre autenticitate si nostalgie si despre a crea o conexiune intr-un mod familiar si la nivel emotional, in timp ce ne incarcam cu energia creata de trend-urile momentului, ce vin cu o puternica influenta a stilurilor de strada si sport ale anilor ’90”, a declarat Karyn Hillman, directorul de productie al brandului Levi’s®.

In timp ce modelul skinny este in continuare in trend, lumea denimului s-a deschis catre o gama larga de siluete si croieli, cat si catre o gama de topuri cu logo care sa se potriveasca perfect cu jeansii. De la modelul anilor ‘90 de blugi 501®decolorati in stilul lui Kurt Cobain, la blugii cu talie inalta din serialul Friends,la modelul de haine retro sport ale lui Puff Daddy, toate sunt prezente in colectia Levi’s® de toamna- iarna 2018. Si bineinteles colectia include modele de blugi cropped si tapered, pentru a lasa la vedere adidasii cool.

Pentru colectia de toamna, doamnele traiesc ‘nostalgia’ intoarcerii in timp, multumita taliei care este din ce in ce mai inalta. De la modelul drept cu talie inalta 724, blugii ofera o curbura siluetei si ii confera stil. Fie ca vorbim despre un stil de strada modern sau stilul clasic al anilor ‘80, ‘90, inspirit de Winona Ryder, talia inalta este in trend. Un plus important este croiala de sub talie care sculpteaza silueta, multumita unei noi tehnologii stretch. Levi’s® Sculpt asigura orice femeie ca isi va gasi perechea de blugi potrivita care sa-i evidentieze cel mai bine silueta.

Si pentru a fi in ton cu influenta streetwear a acestui sezon, colectia prezinta o multime de topuri cu imprimeuri grafice (tricouri, hanorace etc.), ce surprind foarte bine spiritul urban. De asemenea, in colectie exista o gama de camasi business pentru un look stylish, dar relaxat, precum si articole de imbracaminte sport in culori vibrante.

Stilul masculin al acestui sezon este in totalitate despre strada, fie ca vorbim despre influenta anilor ‘80 sau ‘90 prin denimul decolorat, culorile indraznete, logo-ul supradimensionat sau o versiune mai moderna cu blugi taiati, imprimeuri grafice sau hanorace. Avem, de asemenea, oportunitatea de a ne intoarce in timp si de a ne aduce aminte de stilul lui Wes Anderson, datorita unei game noi de blugi de catifea stretch - a.k.a Warp Cord – intr-o varietate de culori.

Influenta blugilor de strada

Noutatea colectiei de toamna pentru barbati o reprezinta inspiratia din zona streetwear, stilul tapered, perfect de asortat cu o pereche de adidasi. Modelul Hi-Ball Roll este taiat, taper, iar la baza se ingusteaza pe picior si este intors - o premiera pentru Levi’s®. Caracteristica Lo-Ball prezinta o cusatura in interior, oferind modelului taper un extra material pentru o mai buna asezare a blugului pe glezna. Ambele caracteristici apartin stilului de strada si au un red tap surpradimensionat si un petic pe spate. Defilarea intr-un stil cool pe strada este cel mai important aspect in acest sezon, iar o pereche de blugi care sa puna in valoare silueta, dar si incaltamintea cool, sunt un must have.