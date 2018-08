Camasile Pineberry si accesoriile Laura Olaru la Designers Boutique din Bucuresti Mall

Comunicat de presa

Bucuresti Mall continua sa-i sustina pe creatorii romani de moda in cadrul Designers Boutique Bucuresti Mall, un pop-up store special care gazduieste gratuit cele mai noi colectii ale designerilor autohtoni. Din primavara acestui an, cand a fost inaugurat magazinul inedit, printre brandurile prezente la Designers Boutique s-au numarat: Venera Arapu, Izabela Mandoiu, Kinga Varga, Bon Bijou, Papucei, Framboise, Anamaria Pop, Muna, AnTanTe, Happy Friday, Larisa Dragna, THAÏS & STRÖE.

In perioada 17 august - 6 septembrie, Pineberry, un brand de camasi 100 % romanesti si Laura Olaru, designer de genti din piele naturala, vor fi sursa de inspiratie pentru clientii care cauta camasa si geanta perfecta pentru intoarcerea la birou la inceput de toamna…sau de ce nu, pentru o alta vacanta.

Pineberry a fost creat din dorinta de a aduce pe piata romaneasca creativitatea si experienta de 20 de ani pe piata de lux internationala a unui business de familie. Pineberry este o marca cu energie “hibrida”, a #pineberryspirit, care spune povestea unui obiect elementar din garderobele epocii 3.0, CaMAsA. Articolele, clasice office, dar si cu printuri colorate, cu gulere si mansete double sau cotiere sunt confectionate din materiale naturale.

Pentru a incuraja clientii sa nu lase ca traditiile romanesti sa se piarda, Pineberry a lansat Colectia Centenar, o colectie cu broderii traditionale, specifice celor 4 zone istorice ale Romaniei: tara Romaneasca, Dobrogea, Transilvania si Moldova. Colectia include articole pentru barbati si femei.

Tot in perioada 17 august – 6 septembrie, Designers Boutique prezinta si creatiile Laurei Olaru. Brandul Laura Olaru a aparut din dragoste infinita pentru genti, aceste articole care ne definesc, in care purtam zilnic franturi de identitate. Locul unde o carte cu povestile trecutului, telefonul cu tehnologia viitorului si micul secret al frumusetii tale isi dau intalnire pentru a arata lumii cine esti. Pe langa gentile vesele, viu colorate sau in culori neutre, jucause si practice, de umar, de mana sau borsete, clientele pot achizitiona incaltamintea care va completa tinuta personalizata.

Creatiile acestor designeri vor putea fi admirate si achizitionate la Bucuresti Mall, pana pe 6 septembrie, in cadrul la Designers Boutique.

Prin Designers Boutique pop-up store, Bucuresti Mall pune in mod gratuit la dispozitia designerilor romani un spatiu in care vizitatorii sa poata descoperi, interactiona si achizitiona tot ce e mai bun in materie de design local.