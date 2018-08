Dacă ai un copil mic, știi că fiecare masă este o provocare. O provocare nu doar pentru el, ci și pentru tine, care trebuie să cureți urmele “dezastrului”. Tocmai de aceea, EduClass.ro a inclus în oferta sa kitul de hrănire Tidy Tot, care te poate salva. Este recomandat de experții în diversificarea alimentației și de 98% din cei care l-au încercat deja.

Kitul Tidy Tot este compus dintr-o tavă care se aplică peste scaunul de masă, o bavetă impermeabilă, cu mâneci lungi, un adaptor pentru scaunele mici și un sac de transport, pentru ca mesele în deplasare să se desfășoare la fel de sigur. Kitul funcționează simplu: protejează copilul, scaunul, podeaua, covoarele și ce se mai află în imediata apropiere de inevitabil: mâncarea împrăștiată de un bebeluș care abia învață să mănânce. Tocmai acest lucru îl recomandă și pentru părinții care doresc să aplice autodiversificarea, dar și pentru copii mai mari care mănâncă singuri.

Tava Tidy Tot se pliază până la dimensiunile unei farfurii, prin urmare este extrem de versatilă. De asemenea, este confecționată dintr-un material sigur pentru bebeluș, așa că îi poți oferi alimentele direct pe tavă. Se curăță ușor și se depozitează la fel de simplu. Baveta este prevăzută cu velcro care ajută la o mai bună fixare, prin urmare șansele ca mâncarea să ajungă în altă parte decât pe tavă sunt minime.

Kitul de hrănire a fost conceput pentru a se potrivi cu cele mai multe scaune de masă și a celor de timp booster, printre care IKEA Antelop, Joie Mimzy, Stokke Tripp Trapp și altele, chiar dacă acestea sunt prevăzute deja cu o masă de servire.

Un alt avantaj important la kitul oferit de EduClass îl reprezintă faptul că tava Tidy Tot poate fi folosită și pentru alte acttivități creative, cum ar fi pictatul, jocul cu plastilina și altele.

Kitul costă 149,90 lei, iar mai multe detalii despre acesta găsiți aici.

