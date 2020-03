Afinitate pentru frumos și dorința de a lăsa ceva în urmă. Cuvinte emoționante și un motiv de a fi... Cum a început cariera designer-ului Andrea Szántó. Implicare încă din facultate.

“Realmente, protagonista unei colecții pot spune ca am devenit abia la sfârșitul anului trei de facultate, cand mi-am prezentat partea practică a lucrării de licență în cadrul Galei UAD. Pană aici însă, dacă ar fi să mă întorc în timp, sincer, nu îmi amintesc să fi vrut să fiu altceva, vreodată. Inspirată spre a mă îndrepta către această carieră cred că a fost afinitea pentru frumos și dorința de lăsa ceva în urmă.

Am studiat jurnalismul în liceu, cochetam cu gândul de a mă îndrepta spre zona de revistă, fashion editor. În paralel eram și eleva Liceului de Artă Populară, unde am avut primul contact real cu designul vestimentar. A urmat facultatea, după care masteratul ambele în cadrul UAD Cluj. În paralel, am avut șansa de a lucra ca și grafic designer și product developer Bellotto Cycling Wear, unde mi-am descoperit și cultivat oarecum pasiunea și curiozitatea în ceea ce privește ergonomia, respirabilitatea și libertatea pe care haina trebuie să o ofere purtătorului.”

Coordonare la superlativ în tot ceea ce face pentru reputație în brand high fashion sportswear

“Ce mă definește ca și designer? Viziunea proprie. Faptul că am reușit să creez o nișă și să îmi impun o disciplină în a ține de anumite valori și reguli, atât în design, cât și organizarea lucrului în atelier.

Mi-am “supranumit’’ brandul high fashion sportswear- nu pentru ca fac haine sport, ci pentru că baza și construcția tiparelor pe care lucrez se nasc din rigoarea cu care se fac echipamentele sportive. Sunt ușor de plasat în zona de minimalism, din cauza paletei cromatice pe care aleg să o folosesc și a cut-ului clean, dar nu știu dacă asta mă definește. Mai degrabă, poate, un melanj între diferite zone, îmi place conceptul de melting pot și îl aplic des în creațiile mele. Nu îmi place să mă leg cu strictețe de o anumită zona stilistica, de aceea mi-am și dat spațiu- high fashion sportswear- este o lume în care eu intru să creez, să cresc, să mă maturizez. Îmi place mult acest sistem de creștere, brand-ul și imaginea mea vin odată cu mine, nu le las singure și nici eu nu mă obilg la stagnare, la o anumintă zonă. Publicul meu crește și el, se educă și iși formează un stil bine definit și recognoscibil, dar nu intuitiv.”

Cine cumpără?

“Cumpărătorii brand-ului meu sunt oameni care au înteles „quality over quantity”, care au nevoie de un canvas pentru a-și etala atitudinea, maturitatea stilistică. Hainele mele nu arată bine pe umeraș… Știu, sună urât dar așa este. Andrea Szántó este haina pe care o cumperi și nu vrei să o mai dai jos. Acesta e feedbackul clienților.”

Libertate supremă în modă? Nu, nici în modă, nici în viața de zi cu zi… Liber arbitru, da!

“Cum văd industria modei?... Un subiect atât de amplu și de dezbătut încât prefer să mă limintez la a o defini ca fiind o industrie necesară.

Dacă ne referim la libertatea extremă ca fiind un mod de exprimare, a fi liber să porți ce vrei- da este posibil, se practică, dar ideea de libertate extremă nu, nu în modă, nicăieri în viața de zi cu zi. Liber arbitru, da. Cred că moda, ca și totul în viață își urmează cursul natural, doar noi gestionăm greșit informația și libertatea care ne-a fost oferită, ori pe care ne-am dorit cu atâta ardoare să o dobândim.

Nu privesc nicicum și nu judec oamenii care îndraznesc să fie diferiți. Îi aplaud! În viziunea mea a fi diferit este a fi asumat, nu la modul arogant, la modul natural, atât în atitudine cât și în alegerile vestimentare.”

Climpass, o țesătură deosebită, semnătura atelierului

“90% din tot ceea ce fac e realizat cu țesături din fibră naturală, bumbac, vâscoză, lână, in. Folosesc și fibre sintetice. Am foarte mare grijă de unde le cumpăr- aleg, când pot, capete de linie și cumpăr de la depozite mici, locale. O țesătură deosebită, pe care o folosesc des, este climapass, semnatura atelierului nostru. Este laitmotivul colecției ESSENTIALS.”

Elongate, fusta specială ca un pantalon și inspirație din arhitectură, muzică, stil de viață sau anii ‘70

“ Am creat o fustă special ca să o simt ca pe o pereche de pantaloni. Se numește Elongate și este preferata mea. Mă inspiră tot ce mă înconjoară, sunt foarte atentă la detalii, mă fascinează. Mă inpiră stilul de viață al anumitor oameni, naturalețea și clișeele, muzica, arhitectura, anii 70. Mă fascinează gesturile și mișcarea, de unde și modul în care eu gândesc produsul. Cred că haina trebuie să aibă viață, dar să nu depersonifice purtătorul ci să îl însoțească și să „îl arate.”

Planuri de afirmare internațional și sustenabilitate

“ În momentul acesta lucrez intens la finalizarea colecției de bărbați pe care plănuim să o lansăm în cel mult o lună, asta ca și plan de viitor apropiat. Pe termen lung, mă focusez pe a crește atât în plan local, cât și național, cu perspectiva de a-mi face simțită prezența și internațional. Ma preocupa problema sustenabilității, iar acesta este unul dintre punctele de focus pentru viitor. Voi încerca să duc brandul către o zonă care să fie cât mai prietenoasă cu mediul înconjurător, atât din punct de vedere al energiei consumate, materialelor folosite, cât și în ceea ce privește educarea publicului către a consuma inteligent, alegerea hainelor în funcție de nevoile și stilul de viață al fiecăruia în parte.”