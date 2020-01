Gentile de umăr sunt preferate de doamnele care adoptă un look rafinat, în defavoarea rucsacurilor care inspiră mai degrabă ceva sport și lejer. Câteva modele office găsești în selecția noastră de mai jos. O să vezi că am mizat pe modele simple și de efect. Adică potrivite pentru birou, care se impun prin design plăcut, dar și prin funcționalitate, cât să fie foarte încăpătoare. Ideea este că știi când găsești geanta de umăr preferată - o vei recunoaște îndată.

Geantă de umăr cu mânere scurte

Această geantă office de umăr este confecționată din piele ecologică. Pe un crem plăcut, aceasta este prevăzută cu două mânere - unul scurt și unul lung - completând cu inspirație o ținută elegantă de birou. Are două compartimente și buzunare interioare. Închiderea se face cu fermoar, iar pe partea exterioară are model discret geometric plus câteva cusături pe negru în contrast.

O poți comanda aici

Geantă de umăr din blană

De la brandul Oakoui această geantă tote de blană sintetică este prevăzută cu fermoar. Pe un roșu Bordeaux seducător ar putea fi o geantă perfectă pentru purtare atât la birou, cât și la plimbări. Este stil casual - are trei buzunare interioare, dintre care unul cu fermoar și două compartimente, plus două barete fixe. Mai are și garnituri de piele sintetică pentru un efect fain și capse pentru ajustare.

O poți comanda aici

Geantă de umăr din piele ecologică

Model trapezoid geanta aceasta de umăr este cu model din piele de crocodil. Perfect pentru femeile încrezătoare și sigure pe ele, modelul este unul marca Mango. Faptul că este pe negru face geanta versatilă și de zi. Are baretă lungă pentru ușurință în purtare plus două mânere (unul fix, unul detașabil). Dispune de un singur compartiment interior, iar închiderea este sigură pentru că este și cu fermoar, și cu capsă.

O poți comanda aici

Geantă de umăr bucket cu carouri

Cu o formă ușor triunghiulară, această geantă este cu aspect cadrilat. Cu imprimeuri maronii în carouri este “dotată” cu ciucuri decorativi metalici și două mânere scurte și o baretă lungă. Are interior spațios, are și un buzunar exterior ca să îți fie mai ușor să te organizezi. Închiderea se face cu șnur, fiind și căptușită pe interior ceea ce înseamnă că este ușor de întreținut.

O poți comanda aici

Geantă de umăr cu capsă metalică

În dimensiuni reduse, dar potrivite pentru a “găzdui” tot ce ai nevoie într-o zi la purtare, acest model de geantă de umăr este disponibilă în mai multe culori - albastru, bej, negru, gri, cafeniu, maro, roșu și roz. Are o baretă fixă și una reglabilă, în interior două compartimente și este confecționată din poliuretan. La exterior se remarcă prin designul cu încrețituri dantelate și combinațiile uniforme dintre ștrasuri și capse metalice.

O poți comanda aici

Foto fr si main: By Victoria Chudinova /Shutterstock