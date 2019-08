Verlinne este haina ideală pentru femeia care apreciază simplitatea și naturalețea. Pentru femeia care se vrea a fi încântătoare și în același timp rafinată, frumoasă, unică. Un brand sustenabil și produse slow fashion, pe care le dorim întotdeauna prezente în garderobă, din texturi naturale, croieli în linii clasice, longevive, versatile...

Cum s-a născut Verlinne și de ce ar trebui sa alegem varianta hainelor din materiale naturale?

“Punctul de pornire a fost convingerea că piesele vestimentare ar trebui să poată fi purtate mult mai mult decât un sezon. Hainele realizate din materiale naturale sunt o opțiune în contextul acesta pentru că, îngrijite corespunzator, sunt rezistente și pentru că ne fac să ne simțim bine nu doar azi, dar și mâine și peste un an, sau doi. Odată ce începi să pui în garderobă piese din in, din mătase, din cânepă, alegerile ulterioare vor ține cont de felul în care aceste haine se simt pe piele.”

După ce am văzut piesele Verlinne, m-am gândit că acestea sunt perfecte pentru femeia romantică, pentru cea care își dorește comoditate în ținută, care vrea să poarte o rochie prietenoasă cu trupul. Cum descrii ținutele Verlinne?

“În primul rând sunt feminine și în același timp confortabile. Sunt ținute care pot fi purtate pe parcursul întregii zile, pot fi accesorizate ușor în moduri diferite pentru a le face potrivite diverselor momente și evenimente dar, totodată, sunt ținute care îți permit să te simți tu însăți. Credința noastră este aceea că putem regăsi frumusețea simplității. Într-o lume a excesului, simplitatea poate fi cea care ne aduce cea mai autentica bucurie.”

Care este targetul? Cine cumpără produsele Verlinne? Care este feedback-ul celor care iubesc hainele acestui brand?

“ Cele mai multe comenzi vin din orașele mari ale țării. Nu putem încadra clientele într-o categorie sau alta. Sunt femei care lucrează în domenii foarte variate. Avem cliente foarte tinere, dar avem și cliente cu vârsta de peste 60 de ani. O comandă surprinzătoare a fost din partea unei cliente care a cumpărat una dintre rochiile noastre cele mai vândute atât pentru ea, cât și pentru bunica ei. Minunat, am spus noi! Iată că acest lucru se întâmplă! Cred că ceea ce ar putea fi un punct comun al celor care aleg să cumpere produsele noastre este un anumit stil de viață și faptul că își construiesc cu intenție și prin alegeri atente garderoba.”

Vindeți și în străinătate?

“Deși avem comenzi și din străinătate, nu putem spune, deocadată, că avem o piață într-o țară anume. Vindem în Europa cel mai mult (preponderent în Germania), dar avem comenzi și din SUA, din Australia și Canada.

Nu cred că e ușor, dar nici foarte greu să ajungi să vinzi bine în afara țării, dar acest lucru ține și de circumstanțe. Acum e important să fim vizibili online pentru că de acolo pot apărea cele mai multe oportunități.”

Care sunt materialele pe care le folosiți? Trebuie ca pielea noastră să fie răsfățată în materiale naturale?

“ Am început cu inul pentru felul în care acesta se simte pe piele și pentru că el reprezintă încă cel mai căutat material. Pe parcurs, am adăugat și alte materiale: cânepa în diverse combinații cu alte fibre naturale, mătasea, bumbacul organic, lâna. Toate acestea sunt țesături foarte rezistente, iar acesta este și unul dintre motivele pentru care sunt recomandate de cei care promovează ideea de sustenabilitate, de modă sustenabilă. Totodată, pentru obținerea inului, de exemplu, se folosesc mai puține resurse naturale decât pentru obținerea altor țesături. Sunt lucruri care nu se „văd” atunci când cumperi un produs. Ceea ce însă se ține minte este felul în care aceste materiale se simt pe piele. Da, putem spune că o rochie din in, sau o bluză de mătase răsfață pielea.”



Cum îți pui personaliatea în valoare cu o rochie sau o bluză Verlinne?



“Este foarte important ca fiecare produs care pleacă din atelier să fie de o calitate ireproșabilă. Dincolo de asta, eu cred că din ce în ce mai mult contează povestea brandului. O bluză Verlinne este specială pentru că poartă în ea o idee cu care rezonează clienta care o cumpără. Este un produs „slow fashion”.



Aș putea spune că aceste piese fac parte din tendințele principale pe care ar trebui să le ia în seamă o femeie. Sunt clasice, rafinate, imaculate ca și croială, versatile...

“ Una dintre țesăturile cu care lucrăm acum este cea care conține un amestec de mătase, cânepă și bumbac organic. Fusta din această țesătură fină, dar rezistentă poate fi o piesă esențială, de bază într-o garderobă. Nu definește un stil anume, dar prin natura materialului folosit este foarte feminină. Balansul acesta între materiale naturale, minimalism ușor romantic și feminitate e cel care crează stilul Verlinne.”



Aș dori să-mi spuneti cum vă calificați ca antreprenor în România... Este dificil? Există piedici, este o muncă acerbă?

“Da, eu cred că antreprenoriatul implică asumare pe termen lung. Am ales varianta de a învăța pe cont propriu cu toate că, în cazul acestei afaceri, fiecare pas necesită mult mai multe resurse. Experiența se construiește în timp, greșelile costă și atunci când crești organic o astfel de afacere pornită de la zero, trebuie să ai răbdare. Feedback-ul clientelor ne indică adesea direcția. În unele situații, determinarea e chiar directă: produsul rămâne sau nu și în următorul sezon. Promovând ideea de slow fashion, avem câteva rochii și bluze pe care le producem și le listăm în magazin de doi ani și sunt încă foarte căutate. Relația nemijlocită pe care o avem cu cele care ne sunt cliente ne este de foarte mare ajutor.

Una dintre mulțumirile noastre de zi cu zi o reprezintă mesajele de genul: „ Mă bucur ca v-am descoperit!”. Simțim în aceste mesaje bucuria autentică provocată de surpriza de a fi găsit, pe lângă multitudinea de brand-uri de tip fast fashion, și acest produs românesc ce se încadrează în ceea ce se numește, mai nou, modă sustenabilă.”