Rochii casual - un termen împrumutat care denotă simplitate, un dress code care nu impune ceva formal, ci mai degrabă ceva comod. Pentru că ai nevoie și de astfel de outfit-uri în garderobă, îți venim în întâmpinare - mai ales că se schimbă sezonul - cu câteva idei cool de rochii casual pe care să le îmbraci primăvara asta!

Este dificil să alegi o ținută pentru muncă, dar este mai ușor să optezi pentru ceva de zi cu zi. Și pentru că a venit, în sfârșit, vremea să ne bucurăm de un anotimp mai călduros, credem că este cazul să te invităm la un shopping de rochii. Și nu oricum: ne-am gândit că rochiile casual sunt cele mai potrivite pentru că te fac să te simți mai liberă. Sunt potrivite pentru vizite la prieteni, ieșiri în oraș, călătorii sau pur și simplu când cauți doar relaxare. Cu alte cuvinte ceva confortabil și care ți se potrivește foarte bine.

Rochie casual bej cu print maro în degrade

Prima noastră opțiune de rochii casual a fost una cu un aspect de tricot, una care se remarcă printr-un print în degrade. Poate părea ceva mai oficială, dar este perfectă și pentru un eveniment unde totul este amical. Cu croială cloș și pliuri în talie care accentuează zona, rochia are un imprimeu etno multicolor. Materialul este ușor elastic, ceea ce avantajează orice siluetă.

Rochie roșie casual cu volănașe și imprimeuri florale

O rochie casual care ne trimite cu gândul la vacanțe și plimbări. Această rochie casual este una cu un aspect jovial, feminină și foarte colorată. Predomină roșul pe care sunt “aruncate” câteva flori. Are un material subțire neelastic și volănașe la mâneci (sunt lungi) și în partea de jos. Croiala este una dreaptă, rochia fiind împărțită cu o cusătură în zona taliei.

Rochie tip cămașă în dungi verticale pentru tinute casual-trendy

La mare căutare din categoria casual sunt și rochiile tip cămașă. Noi am găsit una de la un brand apreciat - Jacqueline de Yong - un model drept confecționat din țesătură ornamentală care seamănă cu ia. Are fason drept, mânecă scurtă, decolteu în V și un cordon chic care întregește apariția cu un artificiu smart. Are o formă mini, dreaptă și se potrivește cu o pereche de pantofi sport.

Rochie lungă în stil casual cu textură grafică

Pentru că rochii casual înseamnă și modele lungi, am găsit una care se poate purta primăvara-vara. Parte din colecția Morgan este o rochie dreaptă cu tricot grafic și cu decolteu suprapus plus formă maxi. Decolteul este unul în V, iar la mânecile largi sunt niște manșete subțiri și negre. Combinația de alb-negru face această ținută să fie foarte ușor de accesorizat și simplu de purtat cu diverse ocazii.

Rochie tip tricou cu buline

Știți rochițele tip tricou? Dacă nu, ar trebui să le luați în considerare ca pus pe lista cu ținute casual - sunt foarte versatile și lipsite de efort în ceea ce privește completările lor. Un fundal negru intensificat cu buline alb-galben va fi unul care se vede grozav când cauți ceva lejer, ajutându-te și croială regular-fit ca să gândești diverse combinații.

Foto homepage: Look Studio /Shutterstock