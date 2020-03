Am recitit de curând "Cel mai iubit dintre pământeni" de Marin Preda și strâns pentru tine o serie de citate despre iubire la care am adăugat alte câteva pe care autorul le-a enunțat în alte locuri. Redescoperă iubirea surprinzătoare, învolburată, pasională.

Citate despre iubire de Marin Preda

Fericirea n-are istorie, fiindcă istorie nu poate ieşi din veşnica surpriză pe care ţi-o face fiinţa iubită prin însăşi existenţa ei.

Dispariția iubirii e ca o oglindă întoarsă, nu se vede nimic, te uiți zadarnic în ea.

Ura nu poate fi învinsă prin simpla iubire, ci printr-o iubire mai puternică decât ura.

Adevărate sunt sentimentele. Ficţiuni sunt împrejurările.

Infinite sunt greşelile pe care un îndrăgostit le iartă iubitei lui.

Iubirea poate să fie oricum, numai să fie! Poţi să arăţi ca un chimval răsunător, dar dacă dragoste nu e... spune evanghelistul. E vorba, desigur, de dragostea divină, dar a noastră, cea profană, are oare vreo limită care s-o împiedice să atingă graniţa divinului? Lăcaşul ei nu e tot inima umană?

Există ceva curat în iubire? De ce se mai iubesc oamenii dacă trebuie să se despartă? De ce mai fac copii, dacă pe urmă îi părăsesc?

Cum poţi să uiţi ceea ce până mai ieri însemna iubirea, dragostea însăşi, expresia ei tulburătoare care îţi atinge şi îţi vrăjeşte sufletul?

Când faci dragoste, moartea îşi ia tălpăşiţa.

Ce înseamnă trădarea? E o formă urâtă de a ţi se spune că nu mai eşti iubit. Urâta, desigur, te poate ispiti să te răzbuni, frumoasa, s-o iubeşti mai departe, chiar dacă ştii că nu va mai fi nimic.

Cine a putut iubi doi ani, aşa cum mă iubise ea, poate uita o vreme fericirea de atunci, dar ea va înflori din nou, cu alt chip, din acelaşi izvor, fiindcă un om nu poate avea două suflete şi mai ales nu poate trăi fără iubire.

E în noi un animal care ne muşcă mortal, cumplit, cu atât mai tare cu cât iubim mai mult şi eu n-am ştiut să mă păzesc, sau mai bine zis n-am ştiut să răspund la întrebarea: ce e cu acest animal, ce caută în noi şi ce legătură are el cu dragostea?

Sufletul tău nu poate rămâne inactiv, dacă nu mai iubeşti, începi să urăşti!

Iubiţi femeia numai când sunteţi puternici, feriţi-vă de ea ca de moarte când sunteţi slabi.

Nu tot ce pare la un moment dat ca ireparabil într-o prietenie sau într-o dragoste se bazează şi pe un adevăr

