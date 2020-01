Una dintre cele mai mari bucurii pe care i le poți face unui copil este să-l duci într-un parc de distracții. De multe ori, această experiență este benefică și pentru adulți, care se reîntorc astfel la copilărie, își doresc să experimenteze toate jocurile și să aibă parte de o aventură de neuitat.

Copiii care și-au petrecut timpul în compania jucăriilor încă din primii ani de viață, construind castele și trenulețe cu ajutorul figurinelor lego, creând rochițe pentru păpuși ori șine de cale ferată peste care să treacă nestingherit trenul sau descoperind lumea banilor prin intermediul jocului Monopoly vor fi mai mult decât încântați să ia parte la provocările unui mare parc de distracții.

Iată câteva dintre cele mai interesante parcuri de distracții din Europa:

Disneyland Paris

Unul dintre cele mai cunoscute și frecventate parcuri de distracții din lume este Disneyland Paris, care a fost inaugurat în aprilie 1992. Este al doilea parc Disney care s-a deschis în afara Statelor Unite, după Tokyo Disney Resort. Disneyland Paris cuprinde, de fapt, două parcuri - Disneyland și Walt Disney Studios Park - și oferă numeroase variante de divertisment, printre acestea numărându-se Big Thunder Mountain, Indiana Jones, Peter Pan, Buzz Lightyear, Space Mountain 2 și Star Tours, Flying Carpets over Agrabah, Ratatouille, The Twilight Zone Tower of Terror și Rock and Rollercoaster. Cu peste 15 milioane de vizitatori anual, Disneyland Paris s-a impus în 2009 ca fiind cel mai vizitat loc de vacanță din Franța și Europa.

Gardaland - Italia

Considerat a fi printre cele mai frumoase zece parcuri de distracții din lume, Gardaland reprezintă mai mult decât un loc de joacă pentru copii. Este o aventură de neuitat pentru toți cei care îi trec pragul. Situat în nord-estul Italiei, Gardaland oferă momente distractive pentru întreaga familie. Are ape termale, dar are și numeroase locuri de joacă, mai aventuroase sau mai liniștite. Cei care au descoperit lumea fascinantă de la Gardaland spun că este imposibil să te plictisești într-o zi petrecută în acest parc de distracții.

Alton Towers - Marea Britanie

Dacă încă nu ai găsit suficiente motive pentru a vizita Marea Britanie, parcul de distracții Alton Towers te-ar putea convinge să cumperi bilete de avion chiar acum. Principalele zone de atracție în Alton Towers sunt Congo River Rapids, Runaway Mine Train, Nemesis, Oblivion, Galactica, The Smiler și Wicker Man. În total, în parc, se găsesc zece trenuri roller coaster. Și, dacă vrei să îți petreci întreaga vacanță înconjurat de distracții, poți găsi cazare la unul dintre hotelurile care fac parte din complexul Alton Towers. De asemenea, poți petrece timpul la spa, jucând golf sau participând la una dintre aventurile din parcurile acvatice.

PortAventura World Parks - Spania

Un alt loc apreciat de turiștii care caută să se distreze și să se relaxeze în timpul vacanței este PortAventura World Parks, unde poți descoperi numeroase lumi fascinante într-o singură călătorie. Pentru că este conceput în așa manieră încât să fie pe placul tuturor categoriilor de vârstă, nu ai cum să te plictisești în acest parc de distracții. Aici se află toboganul cu cea mai mare cădere de apă din Europa - King Khajuna. De asemenea, printre principalele puncte de atracție se numără Sesame Street.

Tivoli Gardens - Danemarca

Scriitorul danez Hans Christian Andersen a fost printre primii vizitatori ai parcului Tivoli, care a fost inaugurat în 1843 în Copenhaga. Pentru a construi acest parc de distracții, proprietarul Georg Carstensen a cerut aprobare de la regele de la acea vreme, Christian al VIII-lea. În prezent, Tivoli Gardens a devenit o comoară națională și o atracție internațională. Se spune că Walt Disney a găsit aici inspirația pentru crearea propriei lumi Disney. Ce face ca Tivoli Gardens să fie unul dintre cele mai vizitate parcuri de distracții din lume este modul în care este organizat, astfel încât oricine îi trece pragul să se poată bucura de clipele petrecute în acest loc din Copenhaga. Cu o arhitectură excepțională, cuprinzând clădiri vechi și grădini luxuriante care îi fascinează pe vizitatori, Tivoli Gardens este unul dintre locurile pe care trebuie să le vizitezi măcar o dată-n viață. Aici se află și unul dintre cele mai vechi trenuri roller coaster din lume, care datează din 1914.

Pentru ca experiența trăită într-un astfel de parc de distracții să fie una pozitivă, este important să cumperi bilete în avans pentru a evita cozile și să accepți faptul că nu îi poți descoperi toate secretele într-o singură zi.

Sursă foto: JohnKruger/ Shutterstock

