Louise Hay avea o vorbă. Intotdeauna când mă mut într-o casă nouă, am grija să îmi tratez actuala locuință cu iubire și recunoștință pentru a atrage același lucru în viitor. Este la fel și cu țara, care este un fel de casă mai mare. Pentru că, în esență, oriunde te muți în lumea asta, te iei cu tine.

Dacă acum vezi probleme și dificultăți, le vei găsi și acolo. Dacă acum observi doar oamenii nepoliticoși sau irascibili, pe aceia îi vei vedea și acolo. Dacă ai tendința să te plângi, o vei face și acolo chiar dacă vei avea o casă mai mare, un salariu mai bun și o mașină electrică.

Pe unde am călătorit în lumea occidentală, inclusiv în America, oamenii se aseamănă în mare măsură. Se trezesc, merg la serviciu, apoi la cumpărături sau la sală, apoi acasă, iar a doua zi o iau de capăt. In weekend, merg la cumpărături și ies cu prietenii în oraș. Și uită că plaja este la 5 minute distanță cu mașina. Stau la televizor în loc să se întindă pe iarba proaspăt tunsă din spatele casei și să privească luna plină. Suferă că stau prea mult în trafic.

Fiecare țară are farmecul ei. Insă dacă nu suntem atenți, îl pierdem și continuăm să trăim ca și până atunci, pe pilot automat. Imi amintesc că înainte de a pleca din București, nu mă mai puteam opri din a admira clădirile de pe Calea Victoriei pe lângă care trecusem de multe ori fără să le observ. Insa conștientizarea faptului că nu voi mai avea ocazia să le văd oricând vreau m-a făcut să fiu prezentă și să observ ceea ce este în jurul meu.

Atunci când devii prezentă și începi să privești cu atenție în jurul tău cu intenția de a vedea frumosul și binele, poți avea senzația brusc că ești într-o altă țară. Simpla schimbare a percepției acționează ca și cum ai schimba obiectivul la un aparat foto; ceea ce până atunci era greu de perceput pentru că se vedea în ceață sau era ascuns, devine brusc vizibil.

Inainte de a face orice demers de a schimba ceva în exteriorul tău, asigură-te că transformi ceva la tine pentru a deveni persoana potrivită în acel context.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

