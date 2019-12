Da, depresia de sarbatori este o forma de depresie ce are legatura cu bilantul propriei vieti, propriilor realizari. Aceasta poate avea doua forme. Una invatata in trecutul mai apropiat sau mai indepartat. Alta poate avea legatura cu o trauma grava, petrecuta de curand.

Daca balanta este pozitiva si totusi esti depresiv, inseamna ca depresia este mostenita si trebuie sa te intorci putin in trecut pentru a rescrie un pic din modul in care ai fost invatat sa iti vezi sau sa iti traiesti viata. Uneori, poti ajunge la concluzia ca, oricat de multe ai realizat, oricat te-ai chinuit sau ai fost apreciat, nu ai reusit niciodata se te bucuri de viata. Oare de ce? In psihoterapie vorbim de depresia invatata. Cu alte cuvinte, ai avut in preajma, copil fiind sau putin mai tarziu, persoane depresive. Care, constiente sau nu de problema lor, ti-au creat o matrice prin care vezi viata.

Aceasta functioneaza ca o pereche de ochelari ce nu te lasa sa vezi bucuria, dragostea, satisfactia sau frumusetea din jurul tau. Ajutat un pic sau mai mult de un specialist, poti corecta dioptriile sau poti renunta cu totul la acesti ochelari imaginari. Scapat de ei, te poti simti asa cum poate nu ai sperat niciodata, implinit si bucuros, increzator in ziua de maine.

Daca balanta este insa negativa, o drama cum ar putea fi: un divort, o relatie esuata, boala unei persoane dragi, sau un viciu exacerbat cum ar fi alcoolismul, iti poate influenta in mod dramatic echilibrul, stima de sine sau increderea in faptul ca te vei putea bucura de viitor. Din nou, si in aceasta varianta, nevoia unui specialist se face visceral simtita, indiferent daca vorbim de un medic, psihoterapeut, psihiatru, mentor, preot. Oricare cale pe care te indruma sufletul poate fi calea spre a redescoperi placerea de a-ti trai viata.

Am vorbit intr-un mod simplu in acest articol, am incercat sa ajung la esenta. Pentru ca imi este cunoscut faptul ca oamenii din ziua de azi citesc totul pe diagonala. Cauta solutii printre randuri, vor magie, vor schimbari fantastice, cu eforturi mici. Insa dezamagirile vor fi crunte. Pentru ca viata este ca o opera de arta. Un pic de culoare aici, mai multa acolo, o linie trasata cu grija, un fond ce se pierde in eter creeaza tabloul propriei vieti. Ce nu are cum sa fie simplu pentru ca ingredientele sunt multe si personalizate.

Depresia este despre traume, dezamagiri, momente in care crezi ca nimic nu mai are sens, suferinta, asteptare ce se tot amana, frica, neputinta, furie, ura, teama, grija, iubire, speranta, magie. Acestea sunt ingredientele. Reteta tine de fiecare. Pentru ca modul alchimic in care pot fi amestecate acestea poate crea mii de variante. Unele mai bune, altele doar de moment.

Insa depresia poate fi depasita, uitata, invinsa. Trebuie doar sa iti recunosti neputinta si sa vrei sa o schimbi. Calea iti va veni in minte sau in suflet, cu siguranta.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution.

Mai multe articole de acelasi autor: psihologconstantincornea.ro

