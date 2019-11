Luna Noua este prima faza a ciclului lunar, faza in care Luna se afla intre Pamant si Soare, astfel ca este de o importanta deosebita din punct de vedere astronomic, astrologic si existential. Ciclurile Lunii sunt strans legate de ciclurile noastre existentiale, de intreaga viata de pe pamant si de mecanismele sale. Chiar daca la fiecare 29,5 zile avem parte de o noua Luna Noua, putini sunt cei care stau sa se gandeasca ca fiecare Luna Noua inseamna incheierea unui ciclu lunar, dar si debutul altuia. Chiar daca nu este foarte vizibila pe cerul noptii caci partea indreptata spre pamant nu este iluminata de soare, putem observa uneori pe cer o secera lunara sau de cele mai multe ori nimic. Luna Noua astronomica beneficiaza si de o denumire interesanta, fiind cunoscuta si sub numele de Luna Neagra sau Luna Intunecata.

In faza de Luna Noua nevoile noastre emotionale (simbolizate de Luna) se aliniaza cu “necesitatea de a fi” (manifestata de Soare), Soarele si Luna aflandu-se la aceeasi longitudine. Luna Noua este un timp excelent pentru a-ti planta semintele dorintelor tale si a-ti seta intentiile pentru luna care vine, de a-ti face planuri, de a incepe ceva nou sau de a-ti implementa ideile. Atunci cand vrei sa inviti schimbarea in viata ta, fa-o intr-o zi de luna noua si fii deschis catre noi posibilitati caci dorinta ta de a misca rotitele universului se reverbereaza mai bine ca niciodata in vastitatea spatiului.

Poti de asemenea, intr-o zi de Luna Noua, sa te asezi intr-un spatiu linistit, doar tu cu tine si cu o foaie de hartie pe care sa iti scrii lucrurile pe care ti-ai propus sa le faci pentru perioada urmatoare. Citeste-le cu voce tare dupa ce le-ai scris si citeste-le ori de cate ori ai ocazia. Astrologii sunt de parere ca energia noastra incepe sa se canalizeze odata cu luna noua si apoi se afla in crescendo pana la faza de Luna Plina. Asadar, momentul de Luna Noua este ideal pentru a da pagina unor capitole vechi, pentru a pune bazele manifestarii dorintelor tale chiar si pentru urmatoarele 6 luni. Luna Noua este totodata un moment bun pentru a evolua, pentru a-ti pune sub semnul intrebarii propriile convingeri si comportamente si pentru a cauta noi cai de a progresa.

Luna Noua este momentul ideal pentru a renunta la dependente, pentru a ne desprinde de obiceiuri proaste sau de patternuri de gandire negative, pentru a ne vindeca viciile, pentru a ne angaja in noi inceputuri si noi planuri. Luna Noua presupune detoxifiere, curatare, curatenie, reimprospatare. De asemenea, faza de Luna Noua este echivalenta cu debutul unul noi ciclu asa ca reprezinta si un timp oportun pentru detoxifiere, pentru a ne curata si fizic, dar si spiritual si emotional. Unii merg pana in punctul in care recomanda taierea parului chiar inainte de faza de Luna Noua pentru a-i accelera cresterea caci in intervalul de doua saptamani de dupa Luna Noua organismul are tendinta de a se reincarca energetic si de a-si realimenta resursele.

Fiindca Luna Noua a lunii noiembrie 2019 pica pe 26, iata o rugaciune superba de Luna Noua (o poti numi si mantra, reconfirmare a intentiilor tale sau reconectare la energia maternala si prolifica a Lunii) care iti poate deschide drumul catre dorintele tale si catre energia abundenta a manifestarii si a iubirii. Aceasta invocatie de Luna Noua ne ajuta sa ne conectam la sursa si puterea Lunii si implicit la cea a creatorului sau.

Se spune ca energia Lunii Noi debuteaza cu 3 zile inainte de momentul propriu zis de Luna Noua, cea de-a 4-a zi bucurandu-se de potentialul energetic cel mai puternic. Asadar, in preajma momentului de Luna Noua de pe 26 noiembrie, rostiti urmatoarea mantra/ rugaciune:

Rugaciune pentru iubire, manifestare si abundenta, de rostit indeosebi in momentul de Luna Noua

Imi deschid inima catre calea abundentei, a regenerarii si a manifestarii

Spun bun venit Fericirii, Bucuriei si Cresterii. Bine ati venit in viata mea!

Transformarea este binevenita in existenta mea, schimbarea imi este benefica si inspre binele meu cel mai inalt.

Ii urez bun venit Iubirii si o invit sa ramana alaturi de mine pururea.

Sunt recunoscatoare ca am oportunitatea unui nou inceput

Si stiu ca lumina Lunii si Lumina Divina imi vor arata intotdeauna calea.

Aleg sa ma curat si sa ma eliberez de ceea ce nu imi mai serveste,

Ganduri negative, situatii, imprejurari, energii sau persoane negative

Si tot ceea ce nu este iubire sa fie transformat in iubire

De-a lungul tuturor planurilor existentei mele si existentei altora si a existentei universului.

Ma eliberez de ei si de ele cu iubire

Si ii eliberez pe ei si pe ele cu iubire

Si le multumesc si le sunt recunoscatoare

Si le doresc tot binele, toata iubirea si toata lumina,

Asa cum imi doresc si mie tot binele, toata iubirea si toata lumina

Si ne eliberam cu totii de atasamente, limite, frici, indoieli, obstacole si suferinte.

Aleg o cale a evolutiei lipsita de durere

Aleg calea iubirii chiar daca presupune un nou inceput

Stiu ca un nou inceput poate insemna o noua sansa la viata, Luna imi arata de fiecare data

Energia mea se reinnoieste si am putere de la Dumnezeu pentru a-mi indeplini toate visurile care imi sunt de folos

Fara a ma atasa prea mult de vreunul.

Accept si cred din toata inima ca lucruri bune se intampla chiar acum in viata mea

Si ca si mai multe lucruri bune vor veni in viata mea si in viata altora

Pentru binele meu si pentru binele tuturor.

Asa sa fie si asa este.

