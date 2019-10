„Oare ce va spune lumea daca...” este o vorba pe care ai auzit-o des, mai ales in copilarie. În mentalitatea multor oameni a existat si exista inca teama de a fi criticat de cei din jur sau de a da explicatii pentru niste decizii si alegeri. Asta nu inseamna ca trebuie sa ii ignori pe cei apropiati. Echilibrul trebuie sa fie undeva la mijloc si explicatiile sunt necesare doar in situatiile nesigure. Oferirea acestora trebuie perceputa ca dovada de respect pentru cei dragi, pe care deciziile tale i-ar putea influenta. Exista situatii, insa, cand nu trebuie sa justifici nimic.

Nu trebuie sa dai nimanui explicatii despre operatii estetice

Exista multe mituri, pareri pro si contra, idei preconcepute, clisee, critici la adresa persoanelor care aleg operatiile estetice. Oare trebuie sa tii cont de toate? Are rost sa incerci sa te justifici in fata tuturor celor care nu sunt de acord cu astfel de interventii? Cu siguranta nu. Atat timp cat cunosti posibilele riscuri, esti informata corect si alegi cei mai buni medici care sa te ajute sa indrepti micile defecte, „gura lumii” nici nu mai conteaza. Dimpotriva, incepi sa ii vezi erorile.

De exemplu, desi multi critica decizia femeilor de a-si face o operatie de marire a sanilor, din punct de vedere psihologic, s-a dovedit ca implanturile cu silicon ajuta femeile sa scape de complexe pe care le-au avut ani intregi, sa se simta multumite de aspectul lor fizic, sa aiba mai multa incredere in ele si sa se bucure mai mult de viata.

Nu trebuie sa oferi explicatii pentru modul in care te simti astazi

In ultimii ani a fost din ce in ce mai promovat conceptul de gandire pozitiva. Orice s-ar intampla, trebuie sa fii „zen”, optimista, vesela si cu zambetul pe buze. Uneori, orientarea catre stari de spirit bune, increzatoare, este ingredientul de care ai nevoie pentru a face fata provocarilor. Alteori, insa, este nevoie sa recunosti fata de tine insati ca nu te simti bine si sa accepti asta ca fiind ceva uman.

Exact ca in cazul dependentilor de alcool, primul pas catre rezolvarea unei probleme este sa constientizezi ca ceva nu este in regula si ca trebuie sa faci un pas pentru a imbunatati situatia. Suprimarea anumitor emotii, doar de dragul celor care spun ca o femeie trebuie sa fie tot timpul cu zambetul pe buze, nu este o solutie. Nu trebuie sa explici nimanui care este motivul pentru care nu esti atat de vesela cum se asteapta ceilalti.

Nu trebuie sa explici nimanui motivele pentru care nu te-ai casatorit inca

Cu cat de apropii mai mult de varsta de 30 de ani rudele, parintii si mai ales bunicii incep sa iti puna „minunata” intrebare: „tu cand te casatoresti?”. De ce esti singura, de ce nu ai copil, de ce te-ai despartit de fostul iubit… De multe ori, oamenii care te chestioneaza in acest fel o fac cu o curiozitate inocenta si o intentie buna (isi doresc sa te vada fericita).

In mentalitatea colectiva exista insa ideea ca daca nu ai o relatie, esti nefericita sau ca este ceva anormal sa iti doresti sa iti dezvolti mai intai o cariera si nu o familie. Ideea este ca astfel de credinte nu sunt general valabile. Ceea ce altii numesc „viata frumoasa” este posibil sa nu se potriveasca cu felul tau de a fi. Nu exista o reteta standard pentru fericire, fiecare are propriul mod de o descoperi, asa ca nu trebuie sa te justifici pentru asta.

Nu trebuie sa oferi explicatii pentru faptul ca preferi sa iti urmezi pasiunile, orice ar fi

Probabil ca multe persoane s-au lovit de aceasta problema dupa terminarea liceului: parintii, cu intentii bune, le spuneau sa urmeze o anumita facultate, in timp ce ei isi doreau sa aleaga un profil cu totul diferit. Cand devii adult, acest rol al parintilor il poate juca oricine: seful, prietena, partenerul care nu intelege de ce iti place sa cheltui banii calatorind prin intreaga lume in loc sa ii economisesti pentru a-ti cumpara o casa. Sau, dupa caz, de ce preferi sa iti petreci weekendurile alergand la maratoane, mergand pe munte in loc sa te relaxezi acasa citind o carte si savurand un ceai. Tu stii care sunt motivele pentru care vrei sa iti urmezi pasiunile, orice ar fi. Conditia aceasta este suficienta pentru a te bucura in continuare de ele.

Sursa foto: By stockfour /Shutterstock

Vizionare placuta