Este curajoasă, nu se dă bătută niciodată, este vocală și independentă. Este genul de femeie care se lupă pentru ceea ce consideră că i se cuvine și nu se mulțumește să fie tratată mai puțin decât merită.

O astfel de femeie nu se va compromite niciodată și nu renunță l valorile ei pentru altcineva. Nici măcar atunci când este îndrăgostită.

Iată cele 10 aspecte ale Coeficientului REGINEI:

1. FEMEIA REGINĂ nu face compromisuri romantice

Mai bine singură decât acompaniată de cine nu trebuie este dictonul care dictează viața amoroasă a femeii regină.

O astfel de femeie are nevoie alături de ea doar de o persoană care o poate completa și ajuta să își atingă potențialul maxim. Ea nu face compromisuri în numele iubirii, chiar și în această zonă a vieții preferă totul sau nimic. De obicei obține exact ceea ce vrea.

Foto: Ladyphoto/ Shutterstock

2. FEMEIA REGINĂ știe să se bucure de viață

Pentru femeia regină, viața este despre a găsi fericirea în momente mai mici sau în momente grandioase de reușită. Femeia aceasta știe să se bucure și să genereze în viața ei tot ce este mai fructuos. O incită aventura și este curioasă să învețe lucruri noi. Nu se va mulțumi niciodată cu a rămâne pe loc. Pentru ea, viața este o constantă evoluție și un dar care trebuie explorat.

3. FEMEIA REGINĂ învață din experiențe...

...pentru că are o perspectivă pragmatică asupra vieții. Pentru ea, experiențele pe care le are reprezintă o modalitate de a-și evalua strategic următorii pași. În acest sens, nu se teme să greșească și trece ușor peste impedimente, pentru a le transforma în aavantaje.

4. FEMEIA REGINĂ este încrezătoare în farmecul ei

Femeia aceasta are încredere în ea însăși. Momentele de dubiu sunt umane. Le are, ca oricare dintre noi. Diferența este că aceste gânduri nu o definesc, nu îi îngreunează viața. Acestă femeie are încredere în farmecul ei, nu își pune probleme în legătură cu aspectul ei fizic, cu ceea ce merită de la viață și nici cu cât de capabilă este.

Citește mai departe >>>

5. FEMEIA REGINĂ obține ceea ce își dorește

Nu își pierde viața imaginându-și scenarii pe care mai apoi să le pună în dosar, la categoria nu se poate. Această femeie își pune orice în minte și obține. Pentru ea, imaginația este doar sămânța oricărui lucru care se materializează în realitate.

6. FEMEIA REGINĂ nu se teme să spună: Adio!

Această femeie nu se teme să plece din situații, locuri sau relații care nu îi sunt benefice. Ea închide ușa și pleacă fără să se uite în urmă. Această atitudine se datorează simțului ridicat de auto-respect pe care îl are. Sigur, acest lucru nu înseamnă că nu este rezonabilă sau că nu oferă șanse su circumstanțe atenuante, doar că are un barometru interior care îi spune exact când situația nu are vreo șansă de ameliorare sau presupune un consum de energie prea mare, inutil.

Foto: ladyphoto/ Shutterstock

7. FEMEIA REGINĂ pune limite foarte stricte

Această atitudine se datorează tot auto-respectului ce o caracterizează. Ea nu va lăsa pe nimeni să îi încalce barierele personale. Această femeie știe să spună NU. Își apără timpul, sistemul de valori sau integritatea și nu are nevoie de cuvinte uneori. Vei simți din simpla ei atitudine care este nivelul căruia trebuie să i te conformezi.

8. FEMEIA REGINĂ se vede pe ea însăși o investiție

Își dă seama că tot ceea ce reprezintă ea ca persoană, cu tot ceea ce știe, experiențele ei, atitudinea pe care o are reprezintă un set de trăsături infinit de valoroase. Așa încat se consideră pe ea însăși o investiție, un templu. Nu va accepta joburi pentru care nu e plătită la valoarea ei, nu va accepta să ducă o viață fără auto-respect. Ea știe să aibă grijă de corpul ei, de spirit și de minte.

9. FEMEIA REGINĂ nu este o victimă niciodată

Este deplin conștientă de insecuritățile ei, de ceea ce o destabilizează, de rănile personale pe care le are, dar nu le lasă să transpară în spațiul public. În schimb, pragmatismul o ajută să fie realistă și să lucreze asupra acestor vulnerabilități prin moduri sănătoase: destăinuindu-se oamenilor de încredere și căutând soluții practice. De asemenea, are o atitudine sănătoasă și nu se rușinează cu partea ei mai sensibilă, alege însă conștient când și cui să își arate această dimensiune.

10. FEMEIA REGINĂ se înconjoară de oamenii potriviți

Prieteni, colegi, parteneri de afaceri, iubiți - toate aceste persoane trebuie să se ridice la standarde înalte pentru a face parte din cercurile sale. Este vorba despre oameni pozitivi, inteligenți, îndrăzneți și concentrați asupra propriului drum și propriei reușite, în loc să stea să invidieze pe alții. Oameni capabili de lucruri mărețe, de prietenie și fidelitate.

Foto homepage: Miramiska/ Shutterstock

Vizionare placuta