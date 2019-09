Cele mai frumoase citate despre prietenia adevarata

“Prietenii sunt acei oameni rari care te intreaba ce faci si apoi asteapta sa auda raspunsul.” (Ed Cunningham)

“Lucrurile nu sunt niciodata atat de infricosatoare pe cat par atunci cand ai un cel mai bun prieten.” (Bill Watterson)

“Prietenii pe care ii poti suna la 4 dimineata sunt cei care conteaza” (Marlene Dietrich)

“Prietenia este o inclinatie puternica si obisnuita in doua persoane de a promova binele si fericirea unul in celalalt.” (Eustace Budgell)

Foto: By View Apart /Shutterstock

“Mai degraba as merge cu un prieten in intuneric decat singur in lumina.” (Helen Keller)

“Cel mai bun lucru pe care il pot face pentru prietenul meu este sa fiu prietenul lui”. (Henry David Thoreau)

“Prietenul care poate fi alaturi de noi intr-un moment de disperare sau confuzie, care poate sta cu noi intr-un ceas de durere si pierdere, care poate tolera sa nu stie… sa nu vindeca, sa nu gaseasca leacul… acela este un prieten caruia ii pasa.” ( Henri Nouwen)

“Un prieten rade la glumele tale cand nu sunt atat de bune si manifesta intelegere fata de problemele tale cand nu sunt atat de rele.” (Arnold H. Glasgow)

“Prieten este cel care te stie asa cum esti, intelege unde ai fost pana acum, accepta ceea ce ai devenit si totusi, cu blandete, iti permite sa cresti”. (William Shakespeare)

“Cea mai frumoasa descoperire pe care o fac prietenii adevarati este aceea ca pot sa evolueze separat fara sa se separe in vreun fel.” (Elisabeth Foley)

“Prietenii sunt rudele pe care Dumnezeu nu ni le-a dat niciodata”. (Mencius)

“Un lucru minunat in ceea ce priveste prietenii noi este ca aduc energie noua in sufletul tau.” (Shanna Rodriguez)

“Adevaratul test al prieteniei este urmatorul: poti literalmente sa nu faci nimic cu acea persoana? Poti sa te bucuri de acele momente ale vietii care sunt din cale afara de simple?” (Eugene Kennedy)

“Oricine poate manifesta compasiune fata de suferintele unui prieten, dar este nevoie de o natura umana foarte frumoasa pentru a te bucura de succesul unui prieten”. (Oscar Wilde)

“La urma urmei, ceea ce ne vom aminti nu sunt cuvintele dusmanilor nostri, ci tacerea prietenilor nostri.” (Martin Luther King Jr.)

“Viata este partial ceea ce o facem si partial ceea ce o fac prietenii pe care ii alegem.” (Tennessee Williams)

“Nu merge in spatele meu; s-ar putea sa nu conduc. Nu merge in fata mea; s-ar putea sa nu te urmez. Mergi langa mine si fii prietenul meu.” (Albert Camus)

“Prietenia este singurul ciment care va tine lumea aceasta laolalta”. (Woodrow T. Wilson)

“Adevarata prietenie vine atunci cand tacere dintre doi oameni este confortabila.” (David Tyson)

“Prietenia marcheaza o viata chiar si mai mult decat iubirea. Iubirea risca sa degenereze in obsesie, prietenia insa nu este nimic altceva decat impartasire.” (Elie Wiesel)

“Prietenia multiplica binele vietii si scade raul.” (Baltasar Gracian)

“Limbajul unei prietenii nu sunt cuvintele, ci intelesurile.” (Henry David Thoreau)

“Prietenia este ca o decoratiune din sticla. Odata ce a fost sparta, rar mai poti lipi bucatile inapoi in exact acelasi mod in care au fost.” (Charles Kingsley)

“Prietenia este intotdeauna o responsabilitate dulce, niciodata o oportunitate.” (Khalil Gibran)

Foto fr si main: By Zaitsava Olga /Shutterstock

