Desemnarea “Best Interior Design Studio“ este realizată de către un juriu intern aparținând BUILD MAGAZINE pe baza unor criterii clar stabilite, cum ar fi excelență în domeniu, complexitatea și diversitatea proiectelor și inovațiile pe care le aduce pe piață compania respectivă. Acest juriu este format dintr-un grup de evaluatori, specialiști în domeniu, care analizează o listă de studiouri de design creată pe baza unei cercetări extinse. Printre membrii juriului se numără directori BUILD, dar și managerul echipelor de cercetare Jeremy Roe, care se bucură de o experiență de peste 30 de ani în evaluarea programelor și concursurilor dintr-o varietate de industrii. Juriul oferă condiții de concurență echitabile pentru toate firmele de design interior selectate, scopul final fiind recunoașterea celui mai bun și valoros dintre acestea pe fiecare țară.

În acest an, în urma analizării tuturor dosarelor nominalizate și a informațiilor suplimentare care au stat la baza consolidării nominalizărilor, studioul inSIGN by Noblesse Group International a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania”.

„Concentrându-se pe o multitudine de discipline, Architecture Awards se străduiește să recunoască și să plătească un omagiu tututor celor care excelează în domeniul arhitecturii și designului interior. Dintre toate studiourile de design interior evaluate, de la cele mai mari la cele mai mici, Architecture Awards îi omagiază doar pe cei care au dovedit excelență în aceste domenii”, a declarat Kaven Oscar Cooper, Awards Executive.

Architecture Awards este la cea de-a cincea ediție, cu un feedback uimitor din partea cititorilor, companiilor și persoanelor care participă la renumitele premii BUILD recunoscute la nivel mondial:

“Premiile câștigate de-a lungul timpului de echipa inSIGN by Noblesse Group International sunt o recunoaștere importantă a profesionslismului și pasiunii întregii echipe, atribute pe care le punem întotdeauna în slujba clienților noștri pentru toate categoriile de proiecte de design interior pe care le dezvoltăm și implementăm, fie că sunt proiecte de hoteluri, sedii de companii sau locuințe. Această distincție reprezintă pentru noi dovada faptului că studioul inSIGN este apreciat tot mai mult la nivel internațional, proiectele noastre răspunzând celor mai exigente cerințe ale clienților noștri”, a declarat Loredana Preda, CEO Noblesse Group International.

Numirea studioului inSIGN “Best Interior Design Studio in Romania” reprezintă pentru echipa de specialiști imboldul de a-și urma în continuare pasiunea: “De-a lungul anilor am ales să ne înconjurăm de oameni la fel de pasionați pentru acest domeniu, am ales să nu facem compromisuri în ceea ce privește profesionalismul și să căutăm continuu cele mai bune soluții pentru proiectele noastre. Premiul reprezintă o apreciere din partea unor experți în domeniu pentru valorile pe care ni le-am însușit. Pentru noi, această recunoaștere este o răsplată binemeritată pentru eforturile depuse și un impuls de a ne face treaba și mai bine.”, a afirmat Alessandro Lusito, arhitect de interior și manager partner inSIGN.

Despre Build Architecture Awards

Din 2015, când a fost lansat, în fiecare an prestigiosul Architecture Awards recunoaște și omagiază cele mai remarcabile lucrări realizate de designeri, ingineri și vizionari, ale căror creații de design sunt memorabile, inspiraționale și măresc orizonturile în acest domeniu.

Despre studioul inSIGN by Noblesse Group International

Studioul inSIGN by Noblesse Group International oferă servicii complete de arhitectură și design interior pentru proiecte rezidențiale, clădiri de patrimoniu, hoteluri, restaurante, spații publice, sedii de companie și office-uri. Reunind designeri și arhitecți talentați, cu referințe impecabile și cu pasiune în ceea ce fac, echipa inSIGN dezvoltă și implementează cu succes proiecte de design interior din țară și străinătate.

Studioul inSIGN este membru al Asociației Internaționale de Design Interior din Marea Britanie, alături de cele mai prestigioase birouri de arhitectură de interior din lume. Proiectele sale au primit de-a lungul anilor numeroase premii precum Boutique Award în cadrul „The Most Office”, și au fost nominalizate în cadrul unor importante concursuri internaționale de design & arhitectură, cum ar fi: The International Design and Architecture Awards, The International Hotel & Property Awards, Restaurant & Bar Design Awards, “Excellent Architecture” in cadrul German Design Awards, Dezeen Awards.

Contact:

www.studioinsign.ro

www.noblesse-group.com

Adresa: Str. Sfinților nr. 7, sector 3, București, România

Tel.: 0749 280 796

E-mail: marketing@noblesseinteriors.com

