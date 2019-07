Fiecare dintre noi are o umbră, o serie de trăsături pe care le considerăm rele și pe care le ascundem sub preș. Atunci când o ignorăm, umbra ne conduce viața din umbră și ne împiedică să fim fericite. Iată cum o poți transforma din dușman în prietenă.

Pasul 1: Identifică-ți umbra

Umbra ta - acele aspecte pe care le negi în tine- se manifestă atunci când ceva te irită, te enervează, te atacă. Atunci când judeci ceva la cineva. Atunci când simți rezistență și furie. Umbrele lucrează de obicei în perechi de opuse (yin / yang). Astfel, dacă dependența se ascunde în umbra ta, vei vrea să fii percepută ca o persoană independentă.

Pasul 2: Cum răspunzi atunci când ești provocată?

Foto: By Tammada /Shutterstock

De cele mai multe ori, experiențele și nu vorbele sunt cele care ne învață. Odată ce ți-ai identificat umbra, folosește-ți experiențele de viață ca pe un laborator de testare. Observă ce faci când apare umbra ta. Faci ceva pentru a-ți distrage atenția de la asta? Proiectezi, adică îi învinuiești pe alții pentru cum te simți? Reprimi, adică pretinzi că umbra nu este acolo? Sau accepți, adică îți dai voie să ai acele trăsături și chiar să le exprimi?

Modul sănătos de a interacționa cu umbra ta este să o accepți, apoi să o observi și o exprimi atunci când nu îi afectează pe ceilalalți în mod negativ sau nu te pune pe tine în pericol. In ambele cazuri, cu timpul, își va pierde din putere.

Pasul 3: Notează-ți rezultatele

Este important să observi modul în care te face să te simți procesul de integrare a umbrei. Poate că vei simți că îți recapeți viața înapoi. Adevărul este că până când nu îți integrezi și accepți umbra, energia ta este una divizată și nu poți acționa la întregul tău potențial. În cazul meu, m-am simțit ca și când mi-am forțat viața.

Pasul 4: Manifestă bunătate iubitoare

Umbra este înconjurată de frică și, în special, de teama de a fi judecat într-un anumit mod. O modalitate eficientă de a calma frica este să-i dăruiești iubire și empatie. Poți folosi următoarea mantră: "Mă eliberez acum de toate judecățile la adresa mea și ale altora.” Aceste cuvinte te vor ajuta să te eliberezi de tensiune și îți vor aminti că nu există nimic rău și bun, ci doar povești care fac lucrurile să pară astfel.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want

Foto homepage: By NIKITA TV /Shutterstock

