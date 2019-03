Alan Cohen este autorul a 24 de cărți inspiraționale și motivaționale și este, la ora actuală, unul dintre cei mai îndrăgiți și populari speakeri ai momentului. Printre cărțile sale cele mai cunoscute se numără “The Dragon Doesn't Live Here Anymore”, “Why your life sucks”, “A Deep Breath of Life”, “What you can do about it”. Îți prezentăm câteva dintre cele mai interesante gânduri, idei și citate ale autorului Alan Cohen.

Alan Cohen: Cele mai frumoase citate și gânduri

Cei care te iubesc nu se lăsă păcăliți de greșelile pe care le-ai făcut sau de imaginile întunecate pe care ți le-ai format despre tine însuți.

Cei care te iubesc își amintesc de frumusețea ta când te simți urât;

de întregul tău când te simți frânt;

de inocența ta când te simți vinovat;

și de scopul tău când ești confuz.

Credem că suntem răniți când nu primim iubire. Dar nu asta ne rănește. Durerea noastră vine atunci când nu oferim iubire. Ne-am născut ca să iubim. Putem spune că am fost concepuți în mod divin ca niște mecanisme ale iubirii. Funcționăm cel mai puternic atunci când oferim iubire. Lumea ne-a făcut să credem că starea noastră de bine depinde de alți oameni care ne iubesc. Dar acesta este un sistem de gândire distorsionat care nu a făcut decât să ne cauzeze atât de multe probleme. Adevărul este că starea noastră de bine este dependentă de modul în care oferim iubire: nu este despre ce vine înapoi la noi, este despre ce pornește din noi!

Când vei învăța să îți spui “da” ție însuți, vei fi capabil să le spui “nu” celorlalți cu iubire.

Foto: Kakigori Studio /Shutterstock

Când te protejezi de durere, asigură-te că nu te protejezi și de iubire.

Totul se va alinia perfect când a ști și a trăi adevărul devin mai importante decât a arăta bine în ochii celorlalți.

Este nevoie de mult curaj ca să te eliberezi de tot ce înseamnă familiar și de tot ceea ce pare sigur ca să îmbrățișezi noul. Dar nu există o siguranță reală în ceea ce nu mai are înțeles pentru tine. Există mai multă siguranță în asumarea aventurii și a entuziasmului căci în mișcare este viață și în schimbare este și putere.

Ca să faci din lume un loc mai bun, încearcă să vezi lumea ca un loc mai bun.

Nu insulta venind de la alții este cea care ți-a cauzat durere. Este acea parte a minții tale care este de acord cu insultă. Fii de acord doar cu adevărul despre tine și vei fi liber.

Ca să evoluezi, trebuie să fii dispus să îți lași prezentul și viitorul să nu fie precum trecutul tău. Istoria ta nu este destinul tău.

Nu rezista evenimentelor care te mută din zona de confort mai ales când zona de confort nu a fost deloc confortabilă.

Credem despre noi că sunt doar niște corpuri mici cu personalități rele, eșecuri în relații, angoase financiare și alte lucruri de genul care există doar la nivelul cel mai superficial al vieții. Adevărul este că suntem ființe magnifice, întregi, împuternicite, strălucitoare și spirituale indiferent de dramele care au loc în jurul nostru. Trebuie doar să învățăm să găsim echilibrul în viață. Și una din lecțiile cursurilor mele pe care am repetat-o mai des decât pe oricare alta este că: SUNT AȘA CUM M-A CREAT DUMNEZEU. Și nimic din ce s-a întâmplat în lumea asta nu a schimbat ceea ce ești cu adevărat.

Ai puterea de a fura fericirea cuiva refuzând să ierți și acel cineva ești chiar tu.

Fiecare suflet are propriul cântec. Alții vor încerca să te facă să le cânți cântecul lor în loc să îl cânți pe al tău. Dacă vei face astfel, vei deveni plin de resentimente și îți vei pierde vocea. Ca să ți-o recâștigi, conectează-te din nou la propriul adevărat și acționează conform lui. Poți să te armonizezi cu altcineva și să sprijini pe altcineva, dar nu o face cu prețul propriei fericiri.

Faptul că îi urăști pe ceilalți este o reflexie a urii de sine. Faptul că îi iubești pe ceilalți este o reflexie a iubirii de sine.

